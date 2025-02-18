百萬人線上看Grok 3發表　馬斯克下豪語「了解宇宙本質」

記者蘇晟彥／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk） 日前在杜拜世界政府峰會宣布旗下xAI公司「地表最聰明AI機器人」Grok 3 即將發佈，在台灣時間18日中午舉辦線上發佈會，超過百萬人「看神蹟」，對此，團隊表示Grok 3的性能將會遠遠強於ChatGPT、Gemini及近日爆紅的DeepSeek，誓言在這一場AI大戰再次搶下主導權，並表示 xAI 和 Grok最重要的目標就是「了解宇宙本質」 。

▼超過百萬人線上搶看 Grok 3 發佈會。

根據路透社報導，馬斯克表示，xAI公司開發的AI聊天機器人Grok 3開發已進入最終階段，預計18日將會正式亮相演示，他強調，Grok 3擁有非常強大的推理能力，且根據他們至今的所有測試結果顯示，Grok 3的性能超越目前已發布的聊天機器人，更可以透過檢視數據進行反思並修正錯誤，確保邏輯一致性。

對此，18日發佈會上，馬斯克開頭就表示，xAI及Grok 3的目的是「了解宇宙本質」，同時相較於上一代Grok 2，Grok 3 超過10倍以上訓練，在各方面算力表線上，將遠遠甩過DeepSeek-V3、Gemini-2 Pro、GPT-4o等，同時在發佈會上，團隊也展示由Grok 3 透過演算解決的一款結合俄羅斯方塊、寶石迷陣的遊戲，但目前 Grok 3 的推理模型處於測試階段，仍在訓練中。

但馬斯克也在發表會表示，目前語音模式仍在調整中，會在一周後推出；而Grok 3 還引入了一種叫 DeepSearch的系統，有點類似於新型的搜尋引擎。在發表會結束後也開放X底下讀者發問，甚至有人提問「請問Grok是男是女」，只見馬斯克笑了一下說，「它可以當它想要的性別」