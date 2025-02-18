疲憊女捷運坐博愛座補眠　竟遭阿嬤「用2腳踹醒」逼讓位　

記者趙蔡州／綜合報導

博愛座「讓座問題」近年爭議不斷。有一名女網友投訴，她日前乘坐捷運時，由於連續三天沒有睡好，車廂內又只有博愛座，於是就坐下來補眠，不料不久後遭到一名阿嬤用力踢醒，對方還嗆她「都不會讓座喔」，讓她相當傻眼，更氣人的是當她回答「不要動手動腳」後，對方竟又踢了她一腳，讓她氣炸了。

原PO在threads表示，她18日乘坐捷運時，，因為連續三天沒有睡飽，上車後又只有博愛座有空位，於是她就坐在博愛座打瞌睡，不料過了幾站後，有一位阿嬤突然用力踢她的腳並大喊「都不會讓座喔」，讓她非常不滿，回說「請用說的，不要動手動腳」，沒想到對方竟又踢了她一腳。

▲原PO坐博愛座補眠，遭阿嬤踹醒逼讓位。（圖／翻攝自threads）

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她被踢後氣炸了，於是氣噗噗地踢了回去，並反嗆「所以我也可以這樣踢你嗎」，阿嬤聽了就說「你去死啦」。曝光的影片可以看見，原PO指責阿嬤踹人，阿嬤卻一臉理直氣壯地反問「我撥她腳而已，是多大力」，場面讓旁人都看不下去，站出來替原PO講話「妳怎知人家沒不舒服？」

原PO感嘆，博愛座是優先禮讓，並非是老人坐，也不是強制讓座，更不能用「踢人」來搶位置，禮讓是一種美德，不是義務，她一般看到老弱婦孺都會讓位，而阿嬤這種行為只會讓人更不想讓座好嗎，「如果我是懷孕或有傷，只是看不出來呢？，而且阿嬤看起來也很健康啊，腳勁很大，真的需要博愛座嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「碰到我的身體都會讓我暴躁，更不用說直接踢我」、「我也曾經因為工作站了一整天，雙腿無力地坐上捷運，外表看似正常，但身心早已疲憊不堪，確實需要一個座位休息」、「脾氣這麼大還能動手動腳，我相信您身體非常勇健」。

也有人說，「可以禮貌詢問，有禮貌是不分年齡的」、「相信今天阿姨好好說，原PO應該會禮讓，踢人太過份了」、「如過有需要，請表達出自己的想法，大家都不會通靈唉」、「如果我爸媽用這樣踢人的方式要別人讓座，他會先直接被我罵爆」。