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坐博愛座被趕怒嗆「不要」！她發長文寫價值觀　網傻眼：病得不輕

有位女性網友因博愛座上網po文抒發，結果卻未提需要博愛座的原因，反而說了一堆自己的價值觀，讓許多網友看到傻眼。（示意圖，本刊資料照）

▲女網友因博愛座PO文抒發，落落長文裡未提到為什麼需要博愛座原因，反而說了一堆自己的價值觀，讓許多網友看到傻眼。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台灣大眾運輸系統多設有博愛座，不過也因此導致爭搶此位子的事件發生。就有一名女網友po文抱怨，表示自己坐在博愛座上，卻被某位男子趕走，「欸小姐…你不讓位一下給這位老人家嗎？」不過原po寫了一長串抒發文，卻隻字未提需要博愛座的原因，讓許多網友看完傻眼反問，「什麼需求坐在那？」

該名女網友昨（23）日在Dcard以「博愛座被趕 我回答：我不要啊！！！」為題發文，提到自己搭大眾運輸時坐在博愛座，卻被一位高個子男性要求讓位，「欸小姐…你不讓位一下給這位老人家嗎？不要假裝在那邊睡覺餒」，原po不滿立刻回嗆「我不要啊！！！」且簡潔有力完全不解釋原因，讓該名男子愣住，後來只好低頭滑著手機。

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原po後來貼出一串抒發長文，寫道自己認為善良與道德，可以讓這社會能夠更美好，但絕非成為別人來欺負的理由；她還認為，這個社會沒有什麼是非對錯，規則都是強者訂的，而且爭個是非對錯，不敢在現實跟他們爭論，網路撻伐一切都是虛幻；可能越長越大，外表、金錢和權勢帶給自己的勇氣與自信吧，「你無法阻止別人欺負你，因為這世上有千百種人，『你只能成為別人不想欺負的人』」；原po最後提到，寬容是修養，善良是度量，「但不能成為別人欺負你的理由！善良不代表別人可以得寸進尺！」

貼文曝光後，許多網友都傻眼留言，「所以妳是因為什麼需求坐在那？」「還以為妳是什麼原因不舒服要坐博愛座，但看起來就是任性」、「我只覺得妳想表達妳是女生又有錢有勢而且心靈雞湯用錯地方，不過妳病得不輕的確有需要坐一下」、「讓個位子扯什麼外表權勢」、「沒公德心就沒公德心，屁話一堆管妳長啥鳥樣阿」、「看下來這篇應該是想表達博愛座可以拒絕，扯到自己的外表金錢權勢就多餘了」、「有錢的底氣可以選擇其他交通工具，不用為了座位而發文。」


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