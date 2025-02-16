當選黨主席隔天！黃國昌與新北幹部座談　陳世軒：發掘2026人選拚黨團

▲民眾黨新北市黨部16日進行幹部座談，邀請新任黨主席黃國昌與會。（圖／民眾黨新北市黨部提供）

記者袁茵／新北報導

民眾黨新北市黨部於今（16日）下午舉辦2025首場新北幹部座談，邀請新任黨主席黃國昌、秘書長周榆修出席，希望強化黨中央與地方幹部的溝通交流，讓地方的聲音能直接傳達給黨中央；而新北市黨部主委陳世軒也報告，新北市黨部2025年的年度規劃，為未來在新北市的發展奠定更穩固的基礎，並積極準備2026地方大選。

對於2026大選的布局，黃國昌表示，「除了新北是我的責任區以外，接下來面對2026，全國都將會是我的責任區。」民眾黨邁向2026，每一個議員選區都要派出人選角逐，而民眾黨作為一個有制度的民主政黨，將匯集各界的共識與智慧，找出最佳方案，推派出最強人選，為民眾黨在各地方縣市培育最優秀的人才。

陳世軒提到，黃國昌將會是新北最強母雞，而自己作為黨部主委，核心的工作是為新北幹部做最好的準備安排，並進入大選備戰狀態。至於選在今天率先舉辦幹部座談會，第一就是要讓人民、支持者知道，民眾黨馬上上工的勤奮態度；其次，也是讓新任主席可以聽到在基層的地方幹部的心聲，並針對地方上的問題進一步交流。

周瑜修指出，面對未來更多更大的挑戰與責任，像是2026地方大選與台灣社會對於民眾黨的期待，就讓民眾黨以新北為起點，希望所有的準備工作、努力與好的成績在新北開始，一路領先。

在年度計畫報告時，陳世軒說，在地方經營的部分，2025年除了延續去年2024所舉辦過的活動，例如中秋節發送物資等，今年新北市黨部會將再加強跟地方的連結與互動；幹部們也要更努力耕耘、拓展地方組織。

陳世軒也強調，在2026地方選舉方面，除了目前里長、議員人選的口袋名單，自己也會積極對外發掘各區合適的潛力人選，助民眾黨在新北擴張版圖、達到黃國昌訂下的KPI，在新北市議會成立黨團。