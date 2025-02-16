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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

這3選區一定要有1席議員　黃國昌曝2026新北規劃：全區都要派人

▲▼黃國昌出席民眾黨新北黨部幹部座談。（圖／民眾黨提供）

▲黃國昌出席民眾黨新北黨部幹部座談。（圖／民眾黨提供，下同）

記者袁茵／新北報導

民眾黨主席補選於昨（15）日落幕，2026九合一大選將成為新任黨主席黃國昌的最大挑戰之一。黃國昌今（16）特別到新北與幹部座談，強調2026整體選舉佈局將集眾人智慧，找出最佳方案，但2026民眾黨在新北市一定要成立黨團，且三蘆、板橋、土樹三鶯這3個選區，沒道理沒有一席民眾黨議員。

黃國昌16日早上率黨公職進行一日北高集訓，並宣布慰留昨帶一級主管總辭的周榆修續任秘書長，下午2時再到新北五股區與周榆修、新北市黨部主委陳世軒舉辦新北黨部幹部座談。會前再被問到2026選舉，黃國昌強調，民眾黨是一個有制度的民主政黨，會維持大家共同共識找到最佳方案，推出最強的人選，集眾人智慧為民眾黨在各縣市培育最優秀人才。

黃國昌於會議中報告時提到，「以民眾黨現在的支持度，我必須要很誠實跟大家報告，我們百分之百絕對沒任何道理，在新北市只有1席議員，這件事情太離譜。」但過去的事情就過去，重要的是展望未來，「我們目標很明確，2026年民眾黨在新北市一定要有黨團」。

而黃國昌也列出新北市議員席次分布圖，將已有拿下1席議員的新北市第3選區（新莊），以及第4選區（三重蘆洲）、第5選區（板橋）、第8選區（土城樹林三峽鶯歌）標註為紅色，象徵「一級戰區」；另也將新北市第1選區（八里淡水三芝石門）與第2選區（林口五股泰山），以及第9選區（新店深坑石碇坪林烏來）標記重點為藍色。

黃國昌指出，「三蘆、板橋、土樹三鶯一定是一級戰區，沒道理在這裡沒有一席民眾黨的議員，一定要有。」標註紅色重點的是民眾黨強的地方，一定要攻下來；而第二級戰區為第1選區淡水八里三芝石門、第2選區林口五股泰山，這些也是民眾黨在地方得票率高的區域，另新店雖然低於平均，但也是一定要攻下的區域。

黃國昌說，其他選區並不是不重要，但也要誠實報告，面對現任議員既有的組織方式、既有支持者，要在其他區域殺出重圍，相對而言會比較辛苦，但自己會交付中央黨部與陳世軒共同的工作，是其他區域全部都要有人下去戰，民眾黨2026邁向每個議員選區通通要有人下去戰，包括山地原住民、平地原住民在內。

▲▼黃國昌出席民眾黨新北黨部幹部座談。（圖／民眾黨提供）

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