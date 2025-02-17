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桃園首推火災預防自治條例　千家高風險場所納管

▲桃園市政府召開火災預防推動小組會議暨成立「危險化學品管理及災害應變會報」。（圖／市府提供）

▲桃園市政府召開火災預防推動小組會議暨成立「危險化學品管理及災害應變會報」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府17日召開本年度首次火災預防推動小組會議暨成立「危險化學品管理及災害應變會報」，由市長張善政主持，率全國之先將運作「工廠危險物品」、「公共危險物品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」等高風險場所納入管制。

同時，擴大危險化學物質（品）及倉儲業管理，未來市府將定期召集消防、經發、環保、勞檢、建管、地政、地稅等單位辦理跨局處會議，源頭管理高風險場所，強化其災害應變能力，全面建構高風險場所防災安全管理網。

張善政市長表示，在過往幾起重大火災事件如美福倉儲大火事件影響市民甚鉅，為推動火災預防自治條例修法，並強化各局處間橫向資源協調與資訊整合，特別請蘇俊賓副市長邀集相關局處研商，並於去(113)年10月完成桃園市火災預防自治條例修正案，今天也正式成立火災預防推動小組，全面建構高風險場所防災安全管理網。

▲桃園市政府召開火災預防推動小組會議暨成立「危險化學品管理及災害應變會報」。（圖／市府提供）

蘇俊賓副市長說明，目前在化學物質（品）管理面對三個課題，第一為毒性及關注化學物質管理，已由中央及地方政府合作進行源頭管理；第二為倡議工輔法及消防法修正，優先納入工廠外倉庫進行申報管理與勾稽；第三是危險品倉儲業若屬營業登記在外（縣）市樣態，桃園市本身無法完全掌握管理，未來也將持續建議中央修法，將火災風險性降低。

桃園市火災預防自治條例於113年10月25日修正公布實施，強化納管桃園市高風險場所之源頭管理和預防機制，補足現有中央法令對倉儲及危險化學物品管理之不足，今日會中決議於本月底前公告桃園市第一批高風險場所，首將「工廠危險品」、「公共危險品」、「爆裂物先驅化學物質」及「低溫冷凍倉儲」納入管制，預估近千家事業納管。

管理權人應依自治條例第9條規定，提供儲存危險化學物品、位置與總量辦理申報登記，並提報消防設施及防災改善方案，以強化災害應變能力。若違反者，可依自治條例第17條規定，處新臺幣5萬元以上10萬元以下罰鍰；而針對一年內經二次限期改善，仍持續違反本自治條例規定者，市府得列為優先拆除對象。

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