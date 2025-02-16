台灣燈會首周末「機捷癱瘓」　交通部出手！比照春節啟動運具聯防

▲台灣燈會首個周末夜，交通部啟動運具聯防，台鐵加強疏運。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

2025台灣燈會在桃園登場，昨(15日)遇首個周六假日，擠進220萬人次，桃園機場捷運塞爆一度癱瘓，還有旅客卡在站內1小時出不了站，交通部見狀緊急「出手」，交通部長陳世凱表示，交通部昨夜啟動「運具聯防」，包括台鐵、高鐵和國道客運協助桃園市府疏運旅客。

昨天220萬人次湧進台灣燈會，機場捷運一度癱瘓，旅客卡在車站內出不了站，機場捷運內因人海擠爆加上運量超載，A13站也一度暫停售票與接送，傍晚加開列車後才恢復，引發民怨，交通部見狀也再度比照春節規格啟動「運具聯防」。

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交通部長陳世凱今(16日)在臉書上表示，2025台灣燈會，桃園捷運昨晚湧入大量人潮，交通部立即啟動跨單位聯防機制和運具聯防，聯繫公路局、高鐵、台鐵等單位協助桃園市政府疏運旅客。

▲台灣燈會首個周末夜，交通部啟動運具聯防，國道客運加入疏運。（圖／交通部提供）

陳世凱說明，​​​台鐵2月15日到17日，以及2月22日到24日加開41班區間快車，可搭至中壢、內壢或楊梅站轉乘接駁車；高鐵燈會期間加開95班次，桃園站開放人工閘門及自由座；國道客運晚間8點到12點，A19站每20分鐘一班直達台北車站。

陳世凱表示，台灣燈會至2月23日期間，建議民眾前往可避開機捷尖峰時段，善用其他大眾運輸工具。也配合現場人員指引，確保人身安全；他​也要感謝堅守崗位的交通隊夥伴，讓每一位旅客都能平安抵達目的地。