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台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運「別成為居民惡夢」

▲▼▲2025台灣燈會首週六假日逾220萬人次塞爆燈區　。（圖／桃園市新聞處提供）

▲台灣燈會首周末有逾220萬人次參觀塞爆燈區，車站大排長龍。（圖／桃園市新聞處提供）

記者隋昊志／綜合報導

台灣燈會時隔9年重返桃園，但2月15日開燈首日即引發不少民怨。桃園市議員王珮毓表示，燈會首日造成嚴重交通堵塞，不僅影響出國旅客搭機，連當地居民也無法順利回家。

王珮毓指出，台灣燈會總預算達7.83億元，其中桃園市政府負擔6.33億元，交通部觀光署負責主燈部分1.5億元。桃園交通局與工務局的交通相關費用佔2.06億元，約佔總預算的25%。然而，燈會首日的交通大亂，讓桃園市民叫苦連天。

王珮毓表示，有住在青埔IKEA附近的居民反映，已經連續遇到塞車狀況好幾天，每次回家都被交警引導到外圍，無法順利進入社區。一位居民更是氣憤地表示，「交流道也大塞，我是青埔人，我大聲說，不喜歡你們來這裡辦活動，嚴重影響我們的生活品質！」

王珮毓強調，2016年鄭文燦任內時的桃園燈會總預算為5億元，並未出現如此嚴重的交通問題。她呼籲現任市長張善政，應檢討這次燈會的交通安排，加強交通疏導措施，避免接下來的7天燈會成為桃園市民的惡夢。

對於這次燈會人潮擠爆的狀況，桃園市府表示，將持續修正各場域人潮疏導做法，提升旅客服務品質，確保燈會期間交通順暢，持續擴大機場捷運、高鐵及接駁車運量，並於各場站實施進出場人流疏導及管制措施，縮短民眾等候時間。

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