桃園各基層農會改選　復興區投票率84.75%最高

▲農業局長陳冠義（左二）前往各投開票所視察投票情形。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市12個行政區農會和中華民國農會中壢辦事處共13個，15日舉行農事小組長、副小組長及會員代表選舉投票。市府農業局表示，此一選舉，具投票權的農會會員總人數約5萬人，總投票人數2萬6,703人，共選出農事小組長235人，副小組長61人，會員代表517人，合計813人。

市府農業局陳冠義局長與同仁，今日並前往各投開票所視察投票情形表示，今日桃園市各區農會選舉，於下午1時結束，投票狀況僅少數因戶籍遷出而無法投票外，皆已圓滿完成投票，投票率為55%（不含中華民國農會中壢辦事處，因其非基層農會未辦理會員代表投票，不納入投票率計算）。

其中復興區投票率最高達84.75%。本次選出之會員代表將在2月底前由各基層農會擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席桃園市農會的會員代表。再於3月初召開理事會及監事會，分別由理事、監事當選人互選理事長及常務監事，並由理事會聘任總幹事。而桃園市農會則於3月中召開會員代表大會，選出理、監事，於3月底由理、監事分別選出理事長、常務監事，並由理事會聘任總幹事。

另桃園市2區漁會，漁會會員約4千人，漁民小組及會員代表於2月17日開始受理登記，理、監事另於3月3日開始受理登記，並訂於3月22日由會員選出漁民小組組長及會員代表，後續進行理、監事、理事長及常務監事等選舉，並聘任漁會總幹事。