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錢怡君挨罰轟警衝業績！國道警曝真相：要看密錄器可提行政訴訟

▲▼錢怡君在車輛起步時未繫安全帶，遭國道警方取締，不滿痛批該名員警「守株待兔」埋伏等業績 。（圖／翻攝自錢子的大白話臉書）

▲錢怡君痛批員警「守株待兔」埋伏等業績 。（圖／翻攝自錢子的大白話臉書）

記者楊熾興、吳佩蓁／桃園報導

TVBS資深主持人錢怡君今（17日）在臉書發文指控，她搭乘友人的車子從中壢休息區離開，未料車子一離開停車格就被五楊分隊交通員警攔下，說她未依規定繫安全帶要依法開罰，錢頓時傻眼「明明我有繫好安全帶啊」，員警則表示「車子一發動就必需繫好」、「妳剛剛還在拉安全帶」，讓錢怡君氣炸，認為警方故意在停車格旁守株待兔，「吹毛求疵的執法方式真的很令人不快」。

錢怡君表示，遭員警攔查當下，她明明就有繫好安全帶，向員警反應後，對方面無表情不斷跳針說，「我們秘錄器都有錄到」、「車子一發動就必需繫好」、「妳剛剛還在拉安全帶」，讓錢怡君頓時傻眼，完全無法理解警方說法。

事後，錢怡君越想越氣憤，質疑該名員警是在守株待兔，「這是在衝業績嗎？我可能是在車子發動的同時繫的安全帶，但當時可能車輪已經離開停車格，我無法確定，因為他拒絕讓我看秘錄器」。

錢怡君說，她尊重執法人員執法，但守在停車格等業績，吹毛求疵的執法方式真的很令人不快，「我敢說，我是守法的公民。警察也很辛苦。但與其花人力，在休息站停車格抓剛啟動的幾秒鐘來不及立刻繫安全帶的副座乘客，為什麼不去做更有用的事情？」

對此，國道警方表示，當時員警正在疏導交通，並無所謂的埋伏取締，且錢所搭乘的車輛已離開停車格4、50公尺，依規定車子啟動後就必須繫安全帶。至於錢怡君指控員警拒絕讓她看密錄器一事，國道警方則表示，取締未繫安全帶不需要秘錄器佐證，只要員警目視違規即可開罰，若錢想看警方密錄器，後續可提起行政訴訟。

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