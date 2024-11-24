第9次酒駕！高雄男擦撞機車　還想拿5千元賄賂警…下場慘了

▲高雄男第9次酒駕擦撞機車闖禍，想拿5千元賄警了事。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名陸姓男子開車載友人行經三民區九如二路與自由一路時，與機車騎士發生擦撞，事後員警到場進行酒測時，陸男不斷打電話裝忙，更私下拉著員警到一旁行賄，稱他可以匯5000元了事。警方堅拒後直接酒測，結果陸男酒測值高達每公升0.96毫克，這次已是他第9次酒駕，當場依現行犯逮捕。

這起事故發生在23日18時許，經了解，54歲陸男駕駛自小客車搭載56歲友人鄧男，於自由一路要左轉九如二路，與直行的18歲機車騎士柯男發生擦撞，雙方均輕微擦挫傷，自行就醫。

▲高雄男第9次酒駕擦撞機車闖禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方獲報後到場進行酒測，騎士柯男無酒精反應，但陸男身上飄出酒味，一開始還裝忙想逃避酒測，更私下拉著員警到一旁稱他可以匯5000元了事。員警拒絕後，直接對陸男酒測，果然酒測值超過法定標準值，高達每公升0.96毫克，當場依現行犯逮捕。

初步肇事原因研判為陸男酒後駕車且轉彎車未禮讓直行車先行，詳細肇事責任仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。事後陸男被查出他是酒駕累犯，這一次已是他10年來第9次酒駕，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄男第9次酒駕擦撞機車闖禍，想拿5千元賄警逃酒測。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於陸男未依禮讓直行車先行，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款（處新台幣600元以上1800元以下罰鍰）。

陸男酒駕部分，違反同條例第35條1項1款（處3萬元以上至12萬元以下罰鍰）；而其同車友人鄧男明知陸男飲酒未勸導禁止其酒後駕車，違反同條例第35條8項（處6000元以上至1萬5000元以下罰鍰），警方將ㄧ併予以製單舉發。

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