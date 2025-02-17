屏東燈節吸引300萬遊客　警動員維護交通秩序獲好評

▲屏東警分局全力投入燈節勤務獲好評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為期37天的2025年屏東燈節於2月16日落幕，估計展覽期間吸引數高達300萬人次前來旅遊，為維護活動的交通秩序與公共安全，轄區的屏東警分局動員大量警力，全程投入交通疏導與治安維護工作，讓民眾安心欣賞燈節各項設施及藝術裝置，獲得好評。

屏東警分局表示，燈節期間，屏東市區及燈區周邊湧入大批車潮與人潮，為避免交通壅塞並確保行人安全，警方自活動開始便啟動交通管制措施，針對主要道路進行彈性調整與分流，協助指引駕駛人停車方向，無論晴雨，皆堅守崗位，確保車流順暢，保障民眾出入安全，除了交通管制外，警方也強化各燈區的巡邏工作及設置機動出所，讓遊客及民眾都能感受到警察貼心的服務。

屏東警分局表示，燈節期間面對大量人潮與車流，員警無不全方投入各項勤務，為活動安全提供強力後盾。分局長林明波對所有投入燈節交通與治安維護工作的員警表達感謝，強調正因為這些第一線同仁的辛勤付出，才能讓活動圓滿順利，縣民與遊客皆能安心參與，共同留下美好回憶。

而燈節雖已順利落幕，屏東警方將持續秉持「為民服務」的精神，強化交通與治安維護，確保民眾及遊客擁有安全、順暢的生活環境。