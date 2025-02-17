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社會 社會焦點 保障人權

11天打撈到63屍塊「仍未見大嫂」　最新跡證急送相驗、DNA鑑定

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄男子張介宗犯下震驚社會的碎屍案，打撈作業今（17）日邁入第12天，截至昨日為止，共打撈到63塊屍塊，其中首次發現1塊疑似人骨，以及一袋沾有血跡的衣物。相關生物跡證及證物，今天一早已送往高雄市殯儀館進行相驗，後續將採檢體送DNA實驗室鑑驗。

▲▼高雄分屍,高雄碎屍,前鎮運河撈出一袋疑為證物的衣物。（圖／記者吳世龍攝）

▲潛水教練在水底撈出一袋衣物，其中一件疑似沾有血跡。（圖／記者吳世龍攝）

警方昨日根據中山大學田文敏副教授提供的聲納探測，在水下探測出2個圓球狀物體，其中一處是石頭和塑膠籃、光碟片，但另一處則發現一袋塑膠袋。專案小組打開塑膠袋，發現裡面裝了5件衣服、5件褲子，其中一件紅色上衣、一件藍色上衣有明顯被焚燒過的痕跡，且衣服疑似殘留血跡。

▲▼11天打撈到63屍塊「仍未見大嫂」，法醫今相驗再送DNA鑑驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼11天打撈到63屍塊「仍未見大嫂」，法醫今相驗再送DNA鑑驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼11天打撈到63屍塊「仍未見大嫂」，法醫今相驗再送DNA鑑驗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼11天打撈到63屍塊「仍未見大嫂」，法醫今相驗再送DNA鑑驗。（圖／記者吳世龍攝）

讓人驚訝的是，打撈到的這一件顯眼水藍色衣物，上頭不僅沾有血跡，更有焚燒痕跡，比對過去監視器拍下張婦的最後身影，走在一旁的張嫌身上當時也是穿著一件水藍色背心，因此被視為關鍵證物之一，後續帶回鑑識採證，確認是否與碎屍案相關。

▲▼ 被拍到最後身影的張婦身旁，張嫌所穿的衣服與撈起的水藍色衣物碎片疑為同件。（圖／記者許宥孺翻攝、記者吳世龍攝）

▲被拍到最後身影的張婦身旁，張嫌所穿的衣服與撈起的水藍色衣物碎片疑為同件。（圖／記者許宥孺翻攝、記者吳世龍攝）

若這真是3名被害人的衣物，那將會是案情重要進展，也可推測張介宗犯案後，曾試圖想要燒毀證物滅跡。截至16日，警方共搜獲62塊屍塊、1塊疑似人骨，其中有35塊DNA與林姓婦人相符、2塊DNA與張姓婦人相符，但至今仍未發現有張嫌大嫂的相關跡證。

另有25塊屍塊，今早送往高雄市殯儀館由法醫進行相驗，檢方今低調不多談，僅稱「我們一直都有來」。待相驗結束後，再採檢體送DNA實驗室鑑驗，盼透過更多生物跡證，來確認碎屍魔張介宗的犯行。

▲高雄分屍案，警光潛水就難協會潛水教練下水搜索。（圖／記者吳世龍攝）

▲警光潛水救援難協會潛水教練下水搜索。（圖／記者吳世龍攝）

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