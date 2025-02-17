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女駕駛上國道未繫安全帶挨罰！她不滿提告：我胸部大會破皮

▲安全帶（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蘇女因為繫安全帶被開罰3千元，她不滿提告主張自己因胸部大，從胸部下方繫安全帶並未違規。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／高雄報導

高雄一名蘇姓女子前年5月間開車行經國1南向仁德交流道時，因未依規定繫安全帶被警方開罰3000元。蘇女收到罰單後不服，提起行政訴訟，她主張自己當天有繫安全帶上路，但「因胸部大」正面繫的話胸部會摩擦破皮進而影響心臟呼吸，她才從胸部下方繫安全帶。高雄高等行政法院審理後，認定蘇女主張並不足採，判決蘇女敗訴。

判決指出，2023年5月12日早上6時52分許，蘇女駕駛小貨車行經國道1號南向335.1公里處，因未依規定繫安全帶，被國道警方舉發，並移送台南市交通局處理，交通局依違反道路交通管理處罰條例，裁處罰鍰新台幣3000元。

蘇女不服提告，她主張自己上車第一件是就是繫安全帶，但她因胸部大，如果從左肩拉下會摩擦到胸部，造成胸部疼痛、不舒服而影響心臟呼吸，「我胸部會破皮疼痛呼吸也會疼痛，所以我會繞過在胸部下方繫安全帶」，並聲明撤銷原處分。

台南市交通局則辯稱，依警方採證照片，可見蘇女當天身穿淺色上衣，但卻看不到安全帶45度角橫越胸前痕跡，且蘇女的繫扣安全帶為垂直往下，並非斜向置於手臂上端以上，無法妥善起到安全帶的保護作用，主張蘇女確實未依規定繫安全帶，原處分無誤。

高雄高等行政法院審理認為，小客車駕駛人繫妥安全帶，對於其因而肇事後之生命、身體安全之保障甚大，故正確繫妥安全帶之方式，因符合道交條例規定。

根據警方採證照片，當時蘇女肩部安全帶固定位置未置於手臂上端以上，「汽車行駛於高速公路汽車駕駛人未依規定繫安全帶」的違規行為明確，認定蘇女主張並不足採，判決蘇女訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

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