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社會 社會焦點 保障人權

喪屍大隊暗夜討債！鋁棒+辣椒水「13打6」　警漏夜搜捕到案

記者張君豪／新北報導

16日晚間20時20分新北汐止區鄉長路2段吉祥街口發生19人相約談判債務，卻發生打群架鬥毆事件，警方獲報派遣大批警力並出動快速打擊部隊到場維持秩序，臉書汐止集團有民眾經過目擊、還PO文詢問「剛開車經過大同路跟新台五路路口時，看到7-8台的快打部隊停在7-11旁邊的停車場，還有好幾個年輕人抱頭蹲下！不知道發生甚麼事情」經警方調查，雙方因討債未果才會糾眾談判，雙方一言不合大打出手，孰料債務沒處理好，到場鬥毆民眾先遭警方依妨害秩序等罪嫌送辦。

▲汐止警方出動快打部隊逮捕涉嫌鬥毆的黑衣人。（圖／記者張君豪翻攝）
▲汐止警方出動快打部隊逮捕涉嫌鬥毆的黑衣人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）


▲汐止警方出動快打部隊逮捕涉嫌鬥毆的黑衣人。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，警力到場時，現場仍有6人遭警方逮捕，但6人辯稱因友人債務糾紛到場協助，未料遭對方13人不分青紅皂白毆打；警方調查，周男（22歲）因欠債遭對方嗆聲，對方當晚共來了13人到場，雙方在大打出手，但對方攜帶鋁棒和辣椒水，欠債這邊6人被打到毫無還手之力，所幸警力即時到場、現場僅4人身上輕微擦挫傷。

警方知悉上情後火速調閱監視器鎖定涉案動手的13人，經調閱追蹤施暴歹徒行蹤，陸續從昨晚到今天凌晨在大同路一段某停車場內查獲涉案13人，並在這群黑衣人車上查扣二級毒品、俗稱喪屍煙彈的依托咪酯及三級毒品K他命及大批鋁棒、辣椒水等證物，警方將依涉犯毒品、妨害秩序罪嫌移送。

▲汐止警方出動快打部隊逮捕涉嫌鬥毆的黑衣人。（圖／記者張君豪翻攝）

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