良醫杜元坤揭義大醫療澎湖IDS8年有成　智慧醫療領航守護菊島健康

▲義大醫院承接簡稱澎湖IDS計畫8年有成，致力於縮短城鄉醫療資源差距。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

義大醫院自2017年起承接「全民健康保險澎湖縣離島地區醫療給付效益提升計畫」（簡稱澎湖IDS計畫），致力於縮短城鄉醫療資源差距，提升澎湖地區醫療服務品質，義大醫療決策委員會主任委員暨義大醫院院長杜元坤表示，8年來，義大醫療透過專業服務、公益行動及智慧醫療技術創新，成功守護菊島居民健康，成效深受肯定，未來也將持續深耕澎湖偏鄉的醫療服務。

為進一步提升離島醫療服務，自前年起，義大醫療與望安、七美、吉貝及鳥嶼衛生所合作推動「遠距醫療計畫」，提供多元專科診療服務，去年更導入胸部X光AI判讀服務，今年度更規劃引入心臟內科、胸腔內科擴大遠距醫療服務量能，實現「零距離」醫療，讓離島居民享有更完善的醫療評估與治療資源。

▲澎湖縣長陳光復（左）感謝義大醫院院長杜元坤（右）和義大醫療團隊對澎湖的貢獻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

此外，義大醫療攜手澎湖縣衛生局推動C型肝炎根除計畫，從七美鄉開始，範圍包含澎湖5個二級離島及8個三級離島。歷時近兩年的篩檢行動，共3564位符合資格的居民已接受過篩檢，在籍在户居民的篩檢率高達96.6%，其中7個村里(望安鄉：水垵村、中社村、東坪村、西坪村、東吉村，白沙鄉：大倉村及馬公市：桶盤里)篩檢率更達100%。在陽性追蹤中，陽追率達95.7%，30位確認有C肝病毒的居民皆接受治療，治療率高達100%。特別是自112年起，義大醫療與七美衛生所合作推動「C肝在地治療」，讓居民在家鄉即可完成治療，減輕舟車勞頓的不便。

澎湖縣長陳光復表示，義大醫療不僅建置雙向轉診制度，讓居民就醫更加便捷；每年舉辦義診活動，提供專科健康諮詢、癌症篩檢、骨密度檢測及AI輔助眼底檢查，並結合公費醫學生參與，推動醫療在地化。同時，透過「高知名度醫師計畫」，定期派遣專科醫師服務澎湖，讓居民不出島即可享受高品質醫療。