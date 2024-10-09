新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

▲新北市人事處長林正壹（右5依序）、何鑑洲主任秘書、蔡杏慧專門委員、曾國禎科長、吳婉婷主任與亞東紀念醫院副院長林子玉（左4依序）、李愛先主任、張梅玉組長、廖曼如專員共同拍照留念。（圖／新北市人事處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞發布室今（9日）上午舉辦新北市政府與亞東紀念醫院「2024新北市政府低劑量電腦斷層特專活動」合作備忘錄簽署儀式，雙方為推動市府員工自主性健康管理，互相共同合作，以促進員工身心健康。

人事處長林正壹致詞表示，感謝亞東醫院提供市府一級機關及區公所一級單位主管400名低劑量電腦斷層檢查，希望透過該特惠專案，鼓勵同仁在勤奮工作之餘，也要關心自身健康，有強健的體魄，更能專注而積極的面對工作上的挑戰。

▲新北市人事處長林正壹（左）及亞東紀念醫院副院長林子玉（右）分別代表市府及亞東醫院共同簽署合作備忘錄。



亞東紀念醫院副院長林子玉致詞表示，近日有藝人才50多歲肺腺癌過世，而低劑量肺部電腦斷層掃瞄是可早期發現肺癌的篩檢工具，本院也希望透過這次與市府合作能多加推廣，讓市府同仁能搭配其他各式健檢方案，做更完善的健康檢查。

人事處表示，本府非常重視友善職場的推動，為建立溫馨關懷之工作環境，照護員工身心健康，使員工達到工作與生活衡平狀態，除針對不同年齡層或族群需求，規劃多元講座與活動外，為積極推動同仁自主性健康管理，歷年皆規劃辦理員工健康檢查（到府辦理）及健康講座數場次。

人事處也特別感謝亞東醫院歷年協助本府辦理到府員工健康檢查，今又與本府合作規劃「2024新北市政府低劑量電腦斷層特專活動」，提供400名「DSCT冠狀動脈（心臟）鈣化指數分析」或「DSCT肺部電腦斷層」檢查，該檢查可預防冠狀動脈疾病並輔助肺癌篩檢，俾利同仁及早預防或治療相關疾病，維護健康。