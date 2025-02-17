日本「死後離婚」正夯！台灣媳婦哭問：我也可以嗎？

▲結婚不是一輩子的事？日本女人告訴妳：「老公走了，我就單飛！」（示意圖／Pixabay）

文／康健雜誌、梅緣緣

婚姻隨著社會觀念改變，不再代表永遠或不可分割，但婚姻仍不單只是兩人之間的事，夫妻中如果有一方先過世，還需要奉養公婆或岳父母嗎？日本出現「死後離婚」的做法，這是什麼意思？台灣也適用嗎？

在日本，申請「死後離婚」的人數逐年增加，這些申請人絕大多數是女性，因為不想在配偶過世後，繼續背負照顧公婆的義務，決定徹底與夫家切斷關係，重新展開自己的人生。

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台灣也需要這麼做嗎？日本的死後離婚制度，台灣現階段其實還不存在，那麼配偶過世後，該如何處理與夫家的關係？還需要照顧公婆嗎？《康健》詢問詮善聯合法律事務所律師楊適丞，釐清關鍵的4大疑問。

Q1.日本的死後離婚是什麼？

在日本，原本的配偶死亡後，另一半可「單方面」填寫完成「姻族関係終了届」（死後離婚）申請書，送交地方戶政機關，通過申請即可和已故配偶的父母斷絕親屬關係。

死後離婚無需上法院、無需經雙方親屬同意、不會通知已故配偶父母，且隨時可申請。相較於一般離婚，提出死後離婚不會影響申請者的遺產繼承權，以及遺族年金的領取。

根據日本政府統計綜合窗口資料，日本在2015年後，每年申請「姻族関係終了届」的件數都超過3,000件，甚至在2017年還一度高達6,042件。不過，隨著結婚人數逐年下降，近5年申請死後離婚的人數也呈下降趨勢。

雖然男女都可以申請死後離婚，但日本死後離婚申請以女性為多數。由於女性在日本社會及婚姻中的經濟及話語權，多半處於較弱勢狀態，死後離婚因此被視為女性的保障之一，可為女性擺脫一定程度的負擔。

Q2.在台灣，與姻親的關係會在夫妻其中一方死後終止嗎？

不會。

台灣《民法》第971條規定「姻親關係，因離婚而消滅；結婚經撤銷者亦同。」婚姻中的姻親關係是因為離婚或結婚撤銷而消滅，但不會因配偶死亡而消滅。例如：一男一女結婚，如果丈夫過世，妻子與夫家公婆之間的關係並不會終止。

Q3.姻親關係無法因配偶死亡而終止，這代表配偶死後，仍要繼續扶養對方的父母嗎？

是的，但扶養義務程度視情況而定。

根據《民法》第1115條第6款及第1117條第1項「受扶養權利者，以不能維持生活而無謀生能力者為限。」法院會根據《民法》第1114條，來檢視是否同住，以及是否會因為負擔扶養義務，而導致無法維持生活等因素，全面進行考量，判定是否免除或減輕扶養義務。

此外，在多數情況下，當配偶其中一方死亡，因扶養義務會以直系血親為主，還活著的配偶「通常」不必承擔扶養義務。

Q4. 台灣未來有機會，依法提出「死後離婚」嗎？

有機會，但仍待討論。

在2019年時，有民眾於公共政策網路參與平台提出「死後離婚」提案，盼以日本「姻族関係終了届」為範本，調整目前民法規定。然而，該提案後續未通過。

楊適丞表示，結婚雖然意味著與對方家庭有法律連結，但一起度過餘生的，還是以結婚的2人為主。而死後離婚的制度，其實是給予還活著的一方多一個「選擇」，符合時代趨勢。至於未來是否有機會參考日本制度而修改法規，仍有待更進一步討論。

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