愛心企業捐贈眼鏡　助台南弱勢長者守護視力

▲視光專業人員杜素芳（右）攜手家人，以父親杜清埤之名，捐贈1000副太陽眼鏡及護目鏡予安南醫院眼科部，由安南醫院副院長洪純玲（中）、驗光師代表接受。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為關懷弱勢族群、提升長者視力健康，視光專業人員杜素芳攜手家人，以父親杜清埤之名，捐贈1000副太陽眼鏡及護目鏡予安南醫院眼科部，由安南醫院副院長洪純玲代表接受。

杜素芳說，公益眼鏡免費提供給社會弱勢族群，協助預防白內障及保護眼睛，延續父親生前樂善好施的精神。

杜清埤先生為台南七股後港人，自幼家境清寒，作為長子的他，肩負起扶養六位弟妹的重任，憑藉堅強的意志與樂觀的個性，在社會上取得成就，並長年擔任鄰長及深坑慈惠堂擔任長老 熱心服務鄰里。他的善行義舉曾獲選為「好人好事代表」，深受地方敬重。

為了紀念父親一生行善助人的精神，杜清埤的兒子杜方裕媳婦蔡翠芳及女兒杜素芳、杜幸娟、杜幸真，共同決定將這份愛心延續，特別捐贈1000副太陽眼鏡及護目鏡給安南醫院眼科部，提供給需要的病患與家庭，希望能幫助更多長者提升視力健康與生活品質。

此次捐贈活動特別邀請合格驗光師，為長者提供視力檢查與專業配鏡，確保每位受贈者都能獲得適合的護目眼鏡。杜素芳表示，台南地區仍有許多中低收入長者對於眼睛保健的認知不足，透過這次愛心活動，希望能喚起社會對長者視力健康的重視，讓更多人受惠。

杜清埤先生生前重視教育，深知求學不易，因此對於社會的關懷不遺餘力。他的子女在耳濡目染下，也秉持著「吃苦如吃補」的精神，在各自的事業領域發光發熱，同時持續回饋社會。杜素芳在眼鏡視光領域深耕多年，曾獲台南市政府「百家好店」的肯定，並持續以專業幫助有需要的人。杜家子孫回憶祖父的點滴，滿懷感恩，也希望透過這次捐贈行動，讓台南的長者們感受到社會的關懷與溫暖，進一步營造更有愛的社會氛圍。