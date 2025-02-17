台南佳里信義國小通學步道升級　綠意構築安心上學步道讚！

▲台南市政府持續改善校園周邊通學步道，佳里區信義國小通學步道，不僅使步道平整、安全，綠意停等空間讓家長與孩童不進入校園也能享受滿滿的身心舒暢，令人心曠神怡。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續改善校園周邊通學步道，2月初完工的佳里區信義國小通學步道，不僅使步道平整、安全，讓學童安心行走，更打造出大器綠意的停等空間，讓家長與孩童不進入校園也能享受滿滿的身心舒暢，猶如漫步景點，令人心曠神怡。

市長黃偉哲表示，自2019年至今，台南市已投入約10億5500萬元，辦理88所學校通學步道優化工程，由教育局、工務局、交通局及區公所等多單位協同合作，重建步道舖面、規劃動線、優化家長接送區與居民交通設施，以「以人為本」的理念，打造幸福城市與友善校園。

教育局長鄭新輝指出，近兩年台南市已成功爭取58所學校通學步道改善經費7億920萬元，24校已竣工，並要求施工中學校務必落實工安、交通分流及配套措施，確保工程安全且儘速完工，為學童與居民創造安全、平坦、美觀的通行環境，實現校園與社區的無縫連結。

信義國小校長馮郁元表示，學校此次通學步道改善工程，除了針對道路、路口、家長接送區及障礙物進行全面改善外，還增設遮陽棚以應對長時間等候；並重新規劃不同接送工具的動線與停等位置，杜絕以往人車混雜的危險。廊道鋪設防滑地磚並增設照明設備，確保在雨天或冬季日照不足時，學童依然能安全通行；沿路更設有明確導引標誌，方便家長與學童辨識步行與接送區域。

教育局表示，未來將持續盤點各校通學步道的整建需求，同時推動交通安全教育融入校訂課程及品德教育活動，從宣導到實踐，從小培養學生良好的用路習慣，進一步提升整體社區生活品質。