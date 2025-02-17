　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南北區和緯路五段車流壅塞擾民　蔡宗豪偕交通局研議改善方案

▲為改善台南北區和緯路五段車流壅塞擾民問題，市議員蔡宗豪偕交通局研議改善方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為改善台南北區和緯路五段車流壅塞擾民問題，市議員蔡宗豪偕交通局研議改善方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區和緯路五段為中西區及北區的交通樞紐，左轉行經中華北路，車流問題長期以來影響上下班尖峰時段的交通順暢與用路人安全，賢北街及大興街連結和緯路、中華北路的車流也相當可觀，交通壅塞造成當地居民困擾。

國民黨台南市議員蔡宗豪近日進行現場會勘，為解決左轉專用車道過短導致直行車壅塞的問題，針對道路設計與車流調配與台南市交通局進行討論，提出多項改善建議。

▲為改善台南北區和緯路五段車流壅塞擾民問題，市議員蔡宗豪偕交通局研議改善方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪說，收到賢北里居民陳情，每天通勤從大興街匯至和緯路五段，雙向車流的需求量相當高。而和緯路五段左轉至中華北路的車輛數龐大，但現有左轉車道長度不足，導致回堵現象嚴重，使得直行車流受阻，進一步影響整體交通流暢度。此外，部分車輛因無法順利左轉，而在車道內違規變換車道，增加了行車風險。建議縮小中間分隔島，以拉長左轉專用車道，增加左轉車輛等待空間，減少回堵情況。

▲為改善台南北區和緯路五段車流壅塞擾民問題，市議員蔡宗豪偕交通局研議改善方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪表示，和緯路五段做為台南市區前往台南科學工業園區的交通要道，每日車流量相當可觀。建請市府應妥善處理交通問題，確實評估改善方案的可行性，盡速落實調整措施。期望透過會勘結果，提升和緯路五段的交通順暢度，確保市民行車安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
下車擺交通錐！她遭多車輾過慘死　目擊者驚：斷成三截
孫生、酷炫炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」　大票吵翻
國1「疑車輛故障」站車尾查看　遭猛撞死亡
前鎮運河撈到「藍色血衣」！　比對張婦最後身影畫面曝
侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青不斷
台版迪士尼他蓋的！　白手起家30年成中部最大營造商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南北區和緯路五段車流壅塞擾民　蔡宗豪偕交通局研議改善方案

南投觀光產業聯盟盟主交接　許淑華盼日月潭觀光品牌吸客源

台灣燈會爆大量人潮　桃園市政府7大疏運精進措施奏效

國姓鹿神祭3／29登場　再推限量50桌鹿茸養生宴

台灣燈會首週末湧入226萬人次　市府會勘機捷A19站精進疏運措施

台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運「別成為居民惡夢」

竹北百貨火爆衝突！孩童哭鬧被路人罵　父母開嗆：憑啥罵我小孩

新北冬季限定海味「黑毛」　東北角釣客頂風搏浪尋鮮

2025台越同樂在新北　歌手範長展現親民電暈全場

台灣燈會交通塞爆綠營猛批　桃園市府：持續精進疏運措施

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

台南北區和緯路五段車流壅塞擾民　蔡宗豪偕交通局研議改善方案

南投觀光產業聯盟盟主交接　許淑華盼日月潭觀光品牌吸客源

台灣燈會爆大量人潮　桃園市政府7大疏運精進措施奏效

國姓鹿神祭3／29登場　再推限量50桌鹿茸養生宴

台灣燈會首週末湧入226萬人次　市府會勘機捷A19站精進疏運措施

台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運「別成為居民惡夢」

竹北百貨火爆衝突！孩童哭鬧被路人罵　父母開嗆：憑啥罵我小孩

新北冬季限定海味「黑毛」　東北角釣客頂風搏浪尋鮮

2025台越同樂在新北　歌手範長展現親民電暈全場

台灣燈會交通塞爆綠營猛批　桃園市府：持續精進疏運措施

HONDA「豪華入門休旅HR-V」鎖定LEUXS！北美售價公布今年上市

好市多4月起加薪！最高級收銀員月薪可破6萬　徵才時間曝光

11天打撈到63屍塊「仍未見大嫂」　最新跡證急送相驗、DNA鑑定

新店「趣悠天地」年底完工！觀景座階眺望碧潭堰　改造3亮點先看

車禍擺交通錐遭撞噴對向！她遭多車輾過慘死　目擊者驚：斷成三截了

阻止川普「蔚藍海岸」計畫！埃及起草加薩重建願景　擬排除哈瑪斯

00936填息達陣！每張領30元　3／10入帳

美國刪不支持台獨、加拿大軍艦穿台海　中共派41戰機、9軍艦出海

「木瓜牛奶」誰發明的？高雄vs.彰化老店大PK　業者發聲了

沒想過唐西奇會被交易　NBA總裁：對獨行俠迷的憤怒感同身受

女友要求要吃「很多冬粉」她看完便當菜...下秒男友直接睡沙發

地方熱門新聞

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

台中七期晚間又現多輛消防、救護車

台灣燈會爆人潮　市府會勘A19站精進疏運措施

台南新營新東路橋地下機車道撞死人肇事逃逸網友懸賞緝兇

土城永寧轉運站2／17啟用　10條桃園公車路線進駐

台灣燈會人潮塞爆癱瘓交通　議員盼加強疏運

台灣燈會大量人潮　桃市府7大疏運精進措施奏效

新北限定海味「黑毛」　東北角釣客搏浪尋鮮

台中稽查全市百貨賣場　抓到2間不合格

2025台越同樂在新北　範長展現親民電暈全場

救國團台東縣主委交接　葛永光期許台東更具年輕活力

台灣燈會交通塞爆綠營猛批　桃園市府回應了

國姓鹿神祭3/29登場　再推鹿茸養生宴

南投觀光產業聯盟盟主交接

更多熱門

相關新聞

快訊／台南計程車追撞2車、6機車！運將一度困車內

快訊／台南計程車追撞2車、6機車！運將一度困車內

台南市安和路一段今(17日)上午7時43分許傳出一起車禍事故，初步了解，現場一輛計程車因不明原因失控追撞前方2輛汽車、6部機車，且計程車90度側翻，駕駛一度受困車內。警消趕抵現場後，立即協助駕駛脫困(男性，約5、60歲)，初判駕駛對疼痛有反應、躁動、頭部撕裂傷，後續立即送往永康奇美醫院搶救。詳細事故原因尚待進一步釐清。

2025台南月津港燈節精彩落幕

2025台南月津港燈節精彩落幕

7.5萬人共同揮別最美台南「光影崎蹟」

7.5萬人共同揮別最美台南「光影崎蹟」

台南做工行善團改善弱勢家庭居住環境

台南做工行善團改善弱勢家庭居住環境

台南山上花園水道博物館櫻木花道花況可期

台南山上花園水道博物館櫻木花道花況可期

關鍵字：

台南和緯路壅塞蔡宗豪交通局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

台88死亡車禍！女擺交通錐遭連撞亡

竹北百貨火爆衝突！路人罵哭鬧孩童反被父母嗆

日戀綜高中生情侶離婚！16歲帶球閃嫁曾放話：不靠父母

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面