台南北區和緯路五段車流壅塞擾民　蔡宗豪偕交通局研議改善方案

▲為改善台南北區和緯路五段車流壅塞擾民問題，市議員蔡宗豪偕交通局研議改善方案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區和緯路五段為中西區及北區的交通樞紐，左轉行經中華北路，車流問題長期以來影響上下班尖峰時段的交通順暢與用路人安全，賢北街及大興街連結和緯路、中華北路的車流也相當可觀，交通壅塞造成當地居民困擾。

國民黨台南市議員蔡宗豪近日進行現場會勘，為解決左轉專用車道過短導致直行車壅塞的問題，針對道路設計與車流調配與台南市交通局進行討論，提出多項改善建議。

蔡宗豪說，收到賢北里居民陳情，每天通勤從大興街匯至和緯路五段，雙向車流的需求量相當高。而和緯路五段左轉至中華北路的車輛數龐大，但現有左轉車道長度不足，導致回堵現象嚴重，使得直行車流受阻，進一步影響整體交通流暢度。此外，部分車輛因無法順利左轉，而在車道內違規變換車道，增加了行車風險。建議縮小中間分隔島，以拉長左轉專用車道，增加左轉車輛等待空間，減少回堵情況。

蔡宗豪表示，和緯路五段做為台南市區前往台南科學工業園區的交通要道，每日車流量相當可觀。建請市府應妥善處理交通問題，確實評估改善方案的可行性，盡速落實調整措施。期望透過會勘結果，提升和緯路五段的交通順暢度，確保市民行車安全。