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社會 社會焦點 保障人權

外遇男偷拍性影像亂傳　助妻告小三又外流！瞎扯「有提前通知」

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）不僅外遇，還偷拍女子小美（化名）的性愛影片，並外流給友人觀看，但他被小美提告之後，因外遇的事情曝光，竟然又把影片交給妻子和律師當作訴訟的證據，對小美造成二次傷害。阿強一審被判應賠償小美3萬元，他提出上訴聲稱「有提前通知」，但被二審法官裁定駁回，全案確定。

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲阿強偷拍與小美發生性行為的過程，事後竟兩度將影片提供給他人閱覽。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美在判決書中主張，阿強在2021年4、5月間於某汽車旅館內，用手機偷拍兩人的性愛影片，之後再用LINE將影片傳送給友人觀看，她得知此事後提出刑事訴訟，阿強被判刑有期徒刑3個月確定；沒想到阿強不但毫無歉意，還在得知妻子要對她提告侵害配偶權訴訟時，將影片交給妻子及其律師，對她造成二度傷害，因而決定提告求償30萬元。

阿強一審被判應賠償小美3萬元，他不滿並決定提出上訴，強調自己本來有意和解，入監服刑時還寫過信向小美道歉，無奈未能成功；至於妻子提告小美侵害配偶權一事，他早在2022年3月間就透過網路遊戲私訊「提前通知」小美，小美卻一直到2024年6月才向他提告求償，顯然已經超過2年的請求權時效。

不過，二審法官認為，阿強將性愛影片傳給友人，被小美提告後，應該知道影片不能再輾轉提供給他人閱覽，他卻還是在妻子提起侵害配偶權訴訟大約一周前，將影片交給妻子的律師閱覽。

法官指出，小美直到2023年11月才收到阿強妻子提告的訴狀，因此，認定她知悉阿強又將影片交給她人閱覽的時間，應為2023年11月，她在2024年6月提告，並未超過2年請求權時效，最終沒有採信阿強的說詞，裁定駁回，全案確定。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

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