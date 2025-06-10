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「狼警」偷拍長官高中女兒如廁　硬碟竟又追出3女警受害

▲▼跟蹤、偷拍、色情狂、變態男（圖／記者黃克翔攝）

▲三星派出所男警偷拍長官女兒如廁，被逮後，家中硬碟竟發現還有3名女警受害...（圖／記者黃克翔攝）

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣警局三星分局三星派出所一名王姓警員，去年涉嫌偷拍長官就讀高中的女兒如廁，結果在所內當場被抓包，還被查出家中電腦硬碟有3名女警的如廁畫面，且偷拍時間長達近1年。宜蘭地院一審判決6個月，而王姓警員也被免職。

王姓警員今年34歲，先前曾在夜間護送迷路的九旬失智阿嬤返家、自掏腰包贈送物資給生活困苦居民，受到警方表揚，被視為「暖警」。不料，他去年6月25日在派出所內值勤時，見主管女兒穿著高中制服來找父親，竟趁對方如廁，跟著拿手機尾隨偷拍。

王男進入女廁後，立刻趴在地上，利用隔間下方的縫隙，持手機由下而上偷拍，結果少女起身穿內褲時，一眼發現角落有鏡頭，才讓案件東窗事發。當下，王男坦承偷拍，但第一時間就刪除影像，因此即便專案小組查扣手機，也一無所獲。

不過，檢警到王男住處搜索時，在王男的電腦硬碟查獲3名不明女子如廁影像，直到經比對，才赫然發現是三星分局內的3名女警，且作案時間在2023年7至8月間。事後，王男與2名被害女警和解，但剩下1名女警堅持提告。

宜蘭地院審理後，今年3月依無故攝錄他人性影像罪，判處6個月有期徒刑，可易科罰金，作案手機、電腦主機均沒收。

對此，三星分局去年也曾證實，案經檢察官指揮偵辦、聲請搜索票搜索，已在王員羅東住處的電腦中找到名女子如廁影片，經召開考績會評議，已於去年7月1日予以停職處分。

 
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