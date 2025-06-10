IG圖文作家「捷運偷拍絲襪照、乘客睡姿」　被抓包道歉！粉絲失望

▲本人發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／m_i_u_k_3）

記者曾筠淇／綜合報導

只是搭個捷運，卻被偷拍！近日有網友發現，在IG上有4萬粉絲的圖文作家，居然在小帳號放了很多偷拍他人的照片，包含睡姿、臀部、絲襪照等，引起眾人不滿。對此，該名圖文作家透過社群平台發文道歉，「在此向被拍攝的當事人、因貼文感到不適的所有人鄭重道歉，真的很對不起你們」。

近日有網友發現，原本有4萬粉絲（現為3.7萬）的帳號「@m_i_u_k_3」，在另個近3000多名粉絲的小帳號上，多次上傳自己在捷運上所偷拍的照片。根據截圖，照片包含乘客的睡姿、臀部、絲襪照、情侶擁吻照、手機螢幕畫面等，並在文章中留下「臺北捷運日記」的Hashtag。

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事件曝光後，「@m_i_u_k_3」在Threads、IG上發文道歉，承認他多次未經當事人同意，便在捷運、店家拍攝陌生人，並搭上戲謔的文字、「臺北捷運日記」的Hashtag。對於此舉，他深知其嚴重性與負面影響，「在此向被拍攝的當事人、因貼文感到不適的所有人鄭重道歉，真的很對不起你們」。

「@m_i_u_k_3」表示，他已經將小帳號的貼文、限時動態、Reels全部刪除，也不會再拍攝或發布任何有疑慮的貼文。他也說，明明近期的偷拍事件也讓他感到噁心，但直到有網友出聲提及此事，他才意識到自己的舉動同樣讓人感到噁心，「這讓我感到非常自責與抱歉」，他將負起責任並好好反省，還給大家一個乾淨的網路環境。

道歉文曝光後，不少網友則認為，「身為曾是被偷拍的受害者，看到曾喜歡過的創作者也是加害者真的感到很痛苦」、「今天偷偷拍照路人還PO上網太讓人失望了，非常震驚」、「很失望，一直很喜歡你的文字跟畫風」、「你真的會覺得自責跟抱歉嗎，還是覺得自己怎麼這麼不小心發在小號上跟人分享」、「你2020年就在做這件事了，一定要等到被揭發才道歉」。