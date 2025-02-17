嘉檢攜手移民署「新住民安心生活計畫」　宣導拒毒防詐騙

▲新住民安心生活計畫，嘉檢與移民署啟動反毒防詐行動 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升新住民對台灣常見詐騙手法及新興毒品危害的認識，嘉義地檢署結合移民署嘉義市服務站，於昨(16)日共同舉辦「新住民安心生活—家庭教育暨法令宣導課程」，透過專業講解與互動交流，幫助新住民守護自身與家人安全，安心在台灣生活。

嘉義地檢署盧浩權觀護人於課程中詳細講解新興毒品的種類與危害，特別針對依托咪酯（Etizolam）等常見於網路販售的管制藥物進行解析，包括偽裝型態，例如糖果、咖啡包、電子菸等，提醒新住民避免誤用，或因小利而從事販賣、運輸等行為，以免誤觸法律或危害健康。同時，也分享最新的詐騙案例，包括假投資詐騙、假親友求助及假冒政府機構等手法，並教授如何辨別與應對，降低受害風險。

許多與會的新住民及國人配偶對於活動內容表示高度關心與肯定，一名來自越南的阮女士表示：「以前聽過毒品危險，但沒想到新興毒品會藏在生活用品中，這次學到了很多實用的知識，也會提醒小孩注意。」來自印尼的阿妮則分享：「曾接到假冒銀行的詐騙電話，差點就相信了，今天學到要向165查證，真的很有幫助。」

此外，部分新住民也反映，由於語言隔閡，有時難以分辨台灣的法規與訊息，希望未來能有更多類似活動，並提供多語言的宣導資源，以便他們能更快適應台灣的生活環境。

移民署嘉義市服務站黃艷薰主任表示，未來將持續與社會各界合作，針對新住民提供更多元的法律與安全宣導，確保他們能夠安心落地生根，遠離犯罪威脅，攜手共創安全、友善的社會環境。