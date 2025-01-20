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強化兒少性剝削防治概念　嘉義地檢署入校宣講

▲▼ 嘉義地檢署攜手國立華南高商守護兒少網路安全 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉義地檢署攜手國立華南高商守護兒少網路安全 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化學生對網路使用安全的認知與提升兒少性剝削的自我保護觀念，嘉義地檢署指派觀護人盧浩權於今（1月20）日前往國立華南高級商業職業學校，於該校寒假結業式中進行專題演講。此次演講旨在提醒學生在即將展開的寒假期間，如何正確使用網路，並防範兒少受詐、性剝削等潛在危害。

▲▼ 嘉義地檢署攜手國立華南高商守護兒少網路安全 。（圖／嘉義地檢署提供）

盧浩權觀護人以其多年觀護經驗，透過生動的案例分享與互動式教學，演講中，他介紹了常見的網路交友詐騙套路，例如假意發展感情關係，再極致的情緒勒索，或以網路遊戲虛擬寶物、點數、演唱會門票等詐騙孩子們的個人資料及私密照等，而後以此要脅孩子持續提供私密照或從事不法行為。他強調，保持警覺、保護個人隱私以及謹慎選擇交友是防範網路風險的關鍵。

演講尾聲，盧浩權觀護人呼籲全體學生：「網路為我們的生活帶來許多便利，但也暗藏危機。青少年在使用網路時，應秉持自律、自覺，避免陷入違法或受害的情境；寒假是放鬆與成長的時光，但我們也要時刻保持警惕，善用網路，遠離危險」他的演講獲得全場熱烈的掌聲與高度好評。

國立華南高商校長王世如表示，現在青少年接觸網路機會頻繁，若未建立正確價值觀與自我保護意識，則容易在網路活動中遭遇詐騙或被慫恿從事犯罪行為；此次演講不僅提升了學生的法律意識，也幫助他們建立健康的網路使用習慣。未來校方將持續邀請專業人士來校宣導，攜手營造安全的學習與生活環境。

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