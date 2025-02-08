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嘉義地檢署攜手太保市農會　舉辦選務講習會宣導反賄選

▲▼ 嘉義地檢署於太保市農會反賄選導 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署於太保市農會反賄選導 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市農會為應選舉投開票順利，於6日辦理「屆次改選選務講習會」，向本次擔任選務工作之人員講解農會選舉相關法規及投開票所注意事項。嘉義地檢署結合本次講習向農會同仁及各投開票所選務人員解說民主的價值及全民推動反賄選的重要性。

▲▼ 嘉義地檢署於太保市農會反賄選導 。（圖／嘉義地檢署提供）

由於各級農漁會選舉工作自民國113年底即陸續展開，選舉結果攸關地方政治發展，更被視為下屆地方公職人員選舉前哨戰。由於各鄉鎮市地區農會農事小組長、副組長及會員代表均已完成登記，選舉期程分別為2月15日公開投票選出小組長、會員代表；3月1日前選出理事、監事及上級代表；3月10日前選出理事長、常務監事及總幹事。

觀護人室林宗材主任說明，坊間常出現之賄選態樣大部可分為現金買票、招待旅遊或餐飲、贈送小家電或彩券、假辦活動或假表揚真送禮、假徵志工或假救災真送禮等，游走在法律邊綠的目的都是為了躲避賄選查緝，請民眾如發現身邊有長輩、鄰居或農民無故取得參選人或相關人士提供之不正當利益或受暴力恐嚇威脅，請隨時提出檢舉或撥打0800-024-009轉4，檢舉候選人獎金最高新臺幣200萬、檢舉候選人配偶直系血親或5親等旁系血親及3親等姻親獎金最高新臺幣100萬、其餘檢舉獎金最高新臺幣50萬元，檢舉人身分絕對保密。

▲▼ 嘉義地檢署於太保市農會反賄選導 。（圖／嘉義地檢署提供）

政風室蔡崇正主任說明，嘉義地檢署相當重視本次農漁會選舉查賄工作，按檢察長指示已輪流至轄區20個農漁會進行反賄選宣導及講解檢舉賄選的方法、技巧，民眾只要掌握人、事、時、地、物等訊息，請就近向地檢署、警察局、調查站、政風機構提出檢舉，更呼籲農會同仁嚴守行政中立，切勿以身試法從事妨害選舉之行為，農會選舉買票賣票最高判處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣9萬元以下罰金：以暴力、脅迫方式妨害選舉者，最高判處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣15萬元以下罰金。

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