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嘉義檢警調廉會師民雄　舉辦農漁會選舉查察分區座談會

▲▼ 嘉義檢警調廉於嘉縣民雄警分局辦理農漁會選舉查察分區座談會 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義檢警調廉於嘉縣民雄警分局辦理農漁會選舉查察分區座談會 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣嘉義地方檢察署於今(6)日早上10點，在嘉義縣警察局民雄分局召開農漁會選舉查察分局座談會，蔡宗熙檢察長率同選舉查察執行秘書姜智仁主任檢察官及分區專責江金星主任檢察官與黃天儀、陳郁雯檢察官與會，另邀集嘉義縣警察局刑事警察大隊翁士閔大隊長、民雄分局吳俊德分局長、法務部調查局嘉義縣調查站程國峰調查官等、民雄鄉公所政風室主任陳駿興、溪口鄉公所政風室主任張珮珊，以及民雄鄉、溪口鄉各派出(分駐)所所長及業管人員參與，就即將舉行之農漁會選舉，對於轄區選情分析，及查察賄選、暴力防制各項工作進行研討精進，全力防堵並打擊賄選、暴力等不法手段介入選舉。

▲▼ 嘉義檢警調廉於嘉縣民雄警分局辦理農漁會選舉查察分區座談會 。（圖／嘉義地檢署提供）

農會幹部選舉投票日為民國114年2月15日，農會幹部代表之選舉涉及廣大農民權益之執行，其權力及責任均屬重大，隨著選舉投票日程趨近，本署為避免金錢、暴力、假訊息等不法手段介入，影響選舉之公正及順利進行，除於113年 11 月28日召開第一次期前策略會議，及於114年1月22日召開選舉查察會議，規劃布署查賄、反賄宣導各項準備工作，再於今（6）日在嘉義縣警察局民雄分局，召開「114年各級農漁會改選查察賄選分區座談會」，會中由民雄分局提出最新之工作報告及選情分析，就不法金流、送禮、食宿招待等各式賄選手法查緝問題進行意見交流與討論，力求提升蒐報情資質量，善用科技查賄，強化查察賄選之技巧及精準度，同時嚴防暴力、槍枝介入選舉，強力淨化選前治安。

▲▼ 嘉義檢警調廉於嘉縣民雄警分局辦理農漁會選舉查察分區座談會 。（圖／嘉義地檢署提供）

蔡宗熙檢察長於會中感謝司法警察、調查機關投入此次農、漁會選舉查察工作之辛勞，並表示：「強力查賄，就是最有效的反賄宣導」，特別提醒就已登記非同額競選的總幹事、理事長、理事、監事、代表或小組長，請轄區警調人員列為重點查察工作，由嘉縣警局刑事警察大隊督導，責由分局偵查隊及派出(分駐)所同仁深入基層及增加布雷人數，確實掌握可能賄選之實際狀況；就所佈署地雷人員，務必質量並重，深入基層有效布雷，並化被動為主動，隨時主動與地雷人員連繫，且與地檢署保持密切連繫，掌握查察賄選之時效，並對檢舉人身分及檢舉獎金發放過程絕對保密。
農漁會選舉係地方公職選舉之前哨戰，而公正選舉則是民主政治健全發展最重要的基石。

蔡宗熙強調，本署全體檢察官全力投入本次農、漁會選舉查察工作，由檢、警、調、廉共同築起綿密之查賄網絡，不問對象、黨派、身分、地位，本著有聞必查、有據必辦的態度，積極主動展開查察行動，並呼籲民眾如有賄選情資，請撥打嘉義地檢署選舉查察聯繫中心檢舉專線為（05）2752548，免付費專線0800-024-099，傳真機（05）2780445，自即日起24小時受理民眾檢舉，除有高額檢舉獎金，更希望經由全民的監督，及時遏止賄選、暴力介入選舉等不法情事，共同維護選舉之公平與公正。

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