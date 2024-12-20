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嘉義地檢署檢警聯席會　落實五打七安政策

▲▼ 嘉義地檢署召開嘉義地區113年度檢警聯席會議落實五打七安政策 嚴懲重大犯罪 展現柔性司法 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署召開嘉義地區113年度檢警聯席會議 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義地檢署為凝聚嘉義地區各執法單位之執法共識及查緝能量，並因應114年各級農漁會選舉，於民國113年12月19日下午，在本署6樓大禮堂，召開「嘉義地區113年度檢警聯席會議」，邀請轄區警察、調查、廉政、憲兵、海巡、陸軍、移民、林政、國產、水利、消防、矯正、行政執行、嘉義縣市政府等機關及臺電公司與會。

▲▼ 嘉義地檢署召開嘉義地區113年度檢警聯席會議落實五打七安政策 嚴懲重大犯罪 展現柔性司法 。（圖／嘉義地檢署提供）

本次會議，由臺灣高等檢察署臺南檢察分署主任檢察官葉麗琦、臺灣嘉義地方法院庭長洪裕翔到場指導，由本署江金星主任檢察官代理檢察長陳松吉主持，嘉義縣政府副縣長劉培東、嘉義市政府副市長林瑞彥、行政執行署嘉義分署分署長柯怡伶、法務部調查局嘉義縣調查站主任江耿宗、嘉義市調查站副主任陳昱全、廉政署南調組副組長張茂泉、嘉義縣警察局局長李權哲、嘉義市政府警察局局長沈炳信、嘉義監獄典獄長蔡景裕、嘉義看守所所長翁永芳、嘉義縣消防局局長蔡建安、嘉義市消防局局長郭立昌、水利署第五河川分署分署長吳明華、嘉義縣政府政風處處長郭建毅、嘉義市政府政風處處長吳武璋、臺電公司嘉義營業處處長許墩貴等機關代表均出席與會；本署主任檢察官、檢察官亦參加會議，共同展現維護嘉義地區治安之決心。

▲▼ 嘉義地檢署召開嘉義地區113年度檢警聯席會議落實五打七安政策 嚴懲重大犯罪 展現柔性司法 。（圖／嘉義地檢署提供）


江金星表示，誠摯感謝臺南高分檢葉主任檢察官、嘉義地院洪庭長親臨指導及各機關代表參與會議，本署今年案件的偵辦及各項業務的推動，都承蒙與會機關鼎力相助，使得中央公職選舉之選舉查察、肅貪、緝毒、打詐、掃黑、民生、婦幼、國土保育、司法保護等業務，均能順利推動，並感謝嘉義地院長期以來對於本署及轄內所有執法機關的支持與指導。地檢署之職責，在於摘奸發伏、維持治安，不分黨派，不問何人，只要涉及非法，都會積極查辦；特別提醒執法團隊，澈底打擊犯罪、維護民眾權益之外，更應適時關懷被害人，行政院甫通過「新世代打擊詐欺行動綱領2.0版」，強化「防詐」面向，要求運用AI防制、加強被害保護，落實行政院「五打七安」政策。本署並將持續秉持法務部鄭銘謙部長所宣示，建立更堅固的偵查團隊，就當前檢察業務最重要的三大面向，積極辦理：⑴嚴懲犯罪-嚴辦黑、金、槍、毒、詐、妨害綠能、破壞國土等重大犯罪。⑵展現柔性司法-建構毒藥癮者全面不漏接之更生保護，完善「一路相伴」核心服務。⑶提升檢察效能-運用有限資源提供檢察機關同仁最大的支持與關懷。

▲▼ 嘉義地檢署召開嘉義地區113年度檢警聯席會議落實五打七安政策 嚴懲重大犯罪 展現柔性司法 。（圖／嘉義地檢署提供）


葉主任檢察官致詞時指出，對於本署各項業務表示肯定，並提示與會機關，全力打擊詐欺犯罪，為當前最重要任務，透過檢警同心協力，使嘉義地區詐欺案件之發生率下降、破案率上升，也提醒檢察官善用具體求刑，積極監督裁判，必要時提起上訴；有關毒品案件之偵辦，除了積極查緝大麻、依托咪酯等新興毒品外，並提高施用第一、二級毒品之附戒癮治療條件緩起訴處分比率，促使施用毒品人口，得由醫療戒癮之方式，減少毒品需求；明年年初農漁會選舉查察，適逢春節期間，各機關須妥適安排人力，並謹守行政中立與程序正義，以增加人民對司法之信賴。


會中，由嘉義縣警察局刑事警察大隊翁士閔大隊長、嘉義市政府警察局呂松浩大隊長及本署姜智仁主任檢察官提出工作報告，說明本年度工作成果及未來偵辦案件之精進作為。此外，針對刑案偵辦之新聞發布處理流程、企業營業秘密之保護、打擊妨害綠能產業發展犯罪、可疑帳戶預警中心、檢察與軍事機關聯繫共同維護軍紀國安、推展犯罪被害人保護工作、完善溫暖有感的柔性司法、力推毒品戒癮多元處遇、落實新世代反毒策略行動綱領、落實婦幼保護工作、犯罪預防宣導等節，經與會機關代表充份討論、凝聚共識，作為往後辦理案件之依據。


 

 
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