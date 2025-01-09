　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

移民署促進新住民情感交流　喝「罐罐茶」分享異地文化

▲▼ 移民署邀新住民品嘗「罐罐茶」農曆龍年已接近尾聲，移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動，邀請大陸新住民黃彩妃分享甘肅、陝西及寧夏等地傳統土罐烤茶特色習俗，和參與民眾一起圍爐煮茶 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲▼ 移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導


再過幾天就要迎向農曆新年到來，移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動，邀請大陸新住民黃彩妃分享甘肅、陝西及寧夏等地傳統土罐烤茶特色習俗，和參與民眾一起圍爐煮茶 。

▲▼ 移民署邀新住民品嘗「罐罐茶」農曆龍年已接近尾聲，移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動，邀請大陸新住民黃彩妃分享甘肅、陝西及寧夏等地傳統土罐烤茶特色習俗，和參與民眾一起圍爐煮茶 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲參與民眾舉杯喝罐罐茶，感謝龍年的收穫與成長，並展望蛇年平安順心 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

黃彩妃分享，罐罐茶為大陸西北地區的特色茶文化，它不是指茶的種類，而是以煮茶的器具為罐子來命名，只要有爐子、茶罐及茶葉便能煮一罐茶，並可依個人喜好，於茶罐中加入薑、紅棗、桂圓、橘皮或鮮花等材料，形成獨特的風味。喝罐罐茶是許多人冬天最喜歡做的事情，親朋好友坐在火爐邊，邊喝罐罐茶、邊吃各種火烤食物，話家常，簡單又有趣。

▲▼ 移民署邀新住民品嘗「罐罐茶」農曆龍年已接近尾聲，移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動，邀請大陸新住民黃彩妃分享甘肅、陝西及寧夏等地傳統土罐烤茶特色習俗，和參與民眾一起圍爐煮茶 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲以茶葉、砂糖、玫瑰花瓣及牛奶製成的罐罐茶成品。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

黃彩妃笑著說，近日天氣寒冷，相當適合圍爐煮罐罐茶。她將茶葉和砂糖放入陶罐中清炒至熱，再倒入適量的水煮沸，接著依序添加玫瑰花瓣及牛奶，紅茶天然的香味及微苦的口感，搭配濃郁柔滑的牛奶，喝起來溫潤順口。在場的民眾一起喝罐罐茶並在爐邊烤地瓜，藉著歲末年終之際，分享農曆龍年的過往及對蛇年的展望，透過交流來拉近彼此間的距離，現場十分溫馨。

▲▼ 移民署邀新住民品嘗「罐罐茶」農曆龍年已接近尾聲，移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動，邀請大陸新住民黃彩妃分享甘肅、陝西及寧夏等地傳統土罐烤茶特色習俗，和參與民眾一起圍爐煮茶 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲講師黃彩妃(右一)將陶罐中的茶葉和砂糖清炒至熱後，倒入適當的水煮沸 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，農曆年節假期將近，民眾若有出國或返鄉的計畫，回臺時切勿違規攜帶來自非洲豬瘟國家或地區的豬肉製品入境，若遭查獲，最高將處新臺幣100萬元罰鍰。此外，移民署自114年1月1日起，年滿10歲且身高為120公分以上的我國國民及持居留證之外來人口得申請使用自動查驗通關系統，歡迎大家多加運用。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創
小S當場哭了！　徐懷鈺「心結藏17年」也噴淚
氣溫還沒探底！最凍時間曝
獨／台中5寶爸再生1孩！當洗車工拚養家　老闆搖頭曝工作狀況
透過空氣傳染　孕婦染麻疹「恐早產、流胎」！1招看有沒有抗體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證　永續旅遊再升級

食安把關迎新年　台東食品稽查抽驗專案86件皆合格

空拍機也出動！瑞芳警銀行搶案演練　高效反應結合高科技制敵

台東男忘了機車停哪　警陪他上山區小路慢慢找

東北季風強勁　環保局籲營建工地及砂石場落實揚塵防制措施

嘉義婦血糖太低「騎車險路倒」　水上暖警送她回家

寒冬送暖　台東馬偕為社區健檢並送棉被

雲林人辦理失業給付更方便　即日起海線鄉親北港就能辦

朴子分局警銀連線　2個月阻詐70萬保住鄉親血汗錢

移民署促進新住民情感交流　喝「罐罐茶」分享異地文化

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

#馬來西亞 理髮師耐心和自閉兒互動 媽感動：找了8年終於能好好剪

台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證　永續旅遊再升級

食安把關迎新年　台東食品稽查抽驗專案86件皆合格

空拍機也出動！瑞芳警銀行搶案演練　高效反應結合高科技制敵

台東男忘了機車停哪　警陪他上山區小路慢慢找

東北季風強勁　環保局籲營建工地及砂石場落實揚塵防制措施

嘉義婦血糖太低「騎車險路倒」　水上暖警送她回家

寒冬送暖　台東馬偕為社區健檢並送棉被

雲林人辦理失業給付更方便　即日起海線鄉親北港就能辦

朴子分局警銀連線　2個月阻詐70萬保住鄉親血汗錢

移民署促進新住民情感交流　喝「罐罐茶」分享異地文化

台人玩關島3優勢！最久免簽停留45天　享受免稅購物、住奢華酒店

獨家／蕭秉治痛訴遭霸凌！　「整個人被拖下樓梯」全身是傷

關到過完春節！　證交所：無人機概念股安集打入處置股

84萬噸「裸露垃圾」明年底清零！環境部砸12億整頓全台掩埋場

假「綁物」真賣黃牛票！周杰倫門票4萬轉售　北市重罰264萬創新高

《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆

少觀所恐怖凌虐！逼室友吞蟑螂、沙其馬捅肛　惡男下場曝

身患「不治之症」！《史瑞克》驢子原型安樂死　享年30歲

以琴聲完成救贖！雲監癌末受刑人獲獎　近日安然辭世

結婚17年切了！　潔西卡艾芭驚傳分居製作人夫婿

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

地方熱門新聞

前立委林正峰辭世　享年76歲

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

南投113年詐騙金額逾14億假投資佔6成4

桃園雨水下水道人孔創新　道路安全與提升

桃園稽查工業用化學品　非法添加於食品

提升火場救災效能南消導入新裝備優化指揮體系

基隆市立田徑場跑道選定藍色　謝國樑曝原因

台南和順轉運站試營運啟動安南區新地標歡慶落成

內埔客家文化園區春節遊客多　交通疏導措施曝

屏東市公所元宵發送「高屏舊鐵橋」小提燈

南消六大攜手東陽實業辦理搶救演練

「LINE BOT」服務林保分署輕鬆管理國有林地租約

全國語文競賽台南市府表揚151組台南隊師生

國道1號南向323.8公里台南大灣段小貨車追撞前車肇逃

更多熱門

相關新聞

移民署推廣多元文化及飲食　再推免費電腦課程

移民署推廣多元文化及飲食　再推免費電腦課程

為推廣多元文化，移民署嘉義市服務站辦理「品嘗家鄉味-手作海南雞飯」活動，邀請來自大陸海南島的新住民黃彩妃分享家鄉風土民情，並和參與民眾一起DIY海南雞飯套餐，透過製作美食來認識、尊重並欣賞不同的文化。

移民署邀請新住民DIY「布」春聯

移民署邀請新住民DIY「布」春聯

移民署邀新住民模擬投票及反賄選

移民署邀新住民模擬投票及反賄選

賴尚基「馬偕計畫」獲頒永久居留證

賴尚基「馬偕計畫」獲頒永久居留證

移民署新住民喜迎春　手作花圈體驗多元文化

移民署新住民喜迎春　手作花圈體驗多元文化

關鍵字：

移民署嘉義市服務站法令宣導暨家庭教育活動黃艷薰

讀者迴響

熱門新聞

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

打過麻疹疫苗「1APP就可查」！大票一查驚呆

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」

沒遊客！墾丁3飯店驚傳熄燈

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每周飲用上限曝

CBA球員把女友裝行李箱！拖回宿舍做作業

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路

麻疹一開始像感冒　醫曝3常見症狀

饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

北韓2脫北人妻遭「當庭處決」下場慘！

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面