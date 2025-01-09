移民署促進新住民情感交流　喝「罐罐茶」分享異地文化

▲▼ 移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導



再過幾天就要迎向農曆新年到來，移民署嘉義市服務站辦理法令宣導暨家庭教育活動，邀請大陸新住民黃彩妃分享甘肅、陝西及寧夏等地傳統土罐烤茶特色習俗，和參與民眾一起圍爐煮茶 。

▲參與民眾舉杯喝罐罐茶，感謝龍年的收穫與成長，並展望蛇年平安順心 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

黃彩妃分享，罐罐茶為大陸西北地區的特色茶文化，它不是指茶的種類，而是以煮茶的器具為罐子來命名，只要有爐子、茶罐及茶葉便能煮一罐茶，並可依個人喜好，於茶罐中加入薑、紅棗、桂圓、橘皮或鮮花等材料，形成獨特的風味。喝罐罐茶是許多人冬天最喜歡做的事情，親朋好友坐在火爐邊，邊喝罐罐茶、邊吃各種火烤食物，話家常，簡單又有趣。

▲以茶葉、砂糖、玫瑰花瓣及牛奶製成的罐罐茶成品。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

黃彩妃笑著說，近日天氣寒冷，相當適合圍爐煮罐罐茶。她將茶葉和砂糖放入陶罐中清炒至熱，再倒入適量的水煮沸，接著依序添加玫瑰花瓣及牛奶，紅茶天然的香味及微苦的口感，搭配濃郁柔滑的牛奶，喝起來溫潤順口。在場的民眾一起喝罐罐茶並在爐邊烤地瓜，藉著歲末年終之際，分享農曆龍年的過往及對蛇年的展望，透過交流來拉近彼此間的距離，現場十分溫馨。

▲講師黃彩妃(右一)將陶罐中的茶葉和砂糖清炒至熱後，倒入適當的水煮沸 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，農曆年節假期將近，民眾若有出國或返鄉的計畫，回臺時切勿違規攜帶來自非洲豬瘟國家或地區的豬肉製品入境，若遭查獲，最高將處新臺幣100萬元罰鍰。此外，移民署自114年1月1日起，年滿10歲且身高為120公分以上的我國國民及持居留證之外來人口得申請使用自動查驗通關系統，歡迎大家多加運用。