縣市聯合稽查+區域合作改善空汙　嘉義市空品改善率全國第一　

▲ 空品改善顧健康，嘉義市113年PM2.5濃度改善全國第一 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為維護市民健康，嘉義市戮力改善空氣品質，並將「以人為本，讓市民呼吸更清淨的空氣」列為施政宗旨，採取「對內整合，對外合作」策略解決多面向空氣污染問題，113年PM2.5手動濃度16.4μg/m3較112年19.9μg/m3減少3.5μg/m3，改善率17.6%為全國第一，讓市民平均餘命再增加125日，且藍天日比率(AQI≤100)也由110年79.5%提升至113年89.6%再創歷史新高，顯示推動多項改善措施有成，空氣品質呈現穩健改善趨勢。

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市自身少有空氣污染源，卻因先天地理環境條件及空氣流通特性，有高達9成以上污染來自市境之外。為讓市民呼吸更清淨的空氣，對內透過「清淨空氣推動委員會」整合資源，以人為本從「民眾生活圈」減量做起，推動因地制宜、具人文溫度及淨零碳排共利之16項質化指標及54項行動策略，針對車輛排煙、營建工程、道路揚塵、餐飲油煙、商業行為等多面向污染源管制，並依嘉義市空氣污染防制計畫（113-116年）強化粒狀物及臭氧前趨物排放削減。

對外則強化跨域治理，與中央及縣市夥伴共同改善區域空氣品質，近年已加入中臺灣區域治理平台(八縣市)、南方治理平台(七縣市)、雲嘉南高屏空品區交流協商會(六縣市)等區域合作平台。重點合作面向包括：進行空氣污染管制各面向的研討與策略交流、空污季執行各主題式縣市聯合稽查、區域合作提案執行(如推動宗教場所節能減碳作為低碳認證標章、縣市交界主連通幹道移動源管制、臭氧好發季節加強高生成潛勢污染源查核等)。

113年為再加強與好鄰居嘉義縣合作，建立了區域治理合作機制，針對縣市交界畜牧業及工業、高臭氧生成潛勢工廠、及橫跨二縣市之嘉義鐵路高架化工程進行聯合稽查管制。

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市空氣品質穩健改善中，將持續按部就班、多管齊下進行民眾生活圈空污減量，與中央、好鄰居縣市共同合作改善區域空氣品質，並推動空品改善及淨零排放共利減量，讓市民在嘉呼吸更清淨的空氣。