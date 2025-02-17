嘉義市全台第一！自籌3423萬元　讓國中小及幼兒園班班有鮮奶　

▲▼ 學童每週兩次的鮮奶供應，嘉義市成為全台第一個涵蓋國中小及幼兒園的縣市 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院決議113 學年度第2 學期起停辦「學校採用國產可溯源乳品專案計畫」政策。嘉義市照顧學童營養攝取均衡不中斷，持續推動學童免費飲用國產鮮奶政策，自籌編列3423萬元經費，持續推動「班班喝鮮奶」政策。嘉義市114年2月底起，將擴大免費供應國產鮮奶至全市3所公立幼兒園及國中，並追加預算編列市轄20所國小鮮乳採購費，確保學童每週兩次的鮮奶供應，成為全台第一個涵蓋國中小及幼兒園的縣市。

嘉義市長黃敏惠表示，中央決議停辦班班喝鮮奶政策，但嘉義市堅持「教育優先、孩子第一」，自行編列預算，自今年2月起擴大對象為3所公立幼兒園及國中，並透過追加預算編列本市20所國小鮮乳採購費，讓國中以下學童持續享有充足的乳品攝取，並以行動表達對國內酪農產業的支持。

嘉義市議會今日（17日）正式通過本案追加預算。黃敏惠市長感謝議會的支持，以及全市教師的配合與協助，讓鮮奶能夠順利送達各班學童手中。九華山地藏庵也特別捐贈保冰桶與保冷袋，解決鮮奶配送過程中的冷鏈挑戰，確保學童能夠喝到新鮮且品質穩定的乳品。感謝各界通力合作，完善班班喝鮮奶配送的最後一哩路，共同為孩子健康成長盡心力。

教育處長郭添財表示，嘉義市關注學童成長過程的營養攝取，於去（113）年度自行編列1065萬1000元，先行推動幼兒園及國中學童的鮮奶供應。因應中央政策變動，今年再追加預算，編列2357萬9000元，用於本市20所國小（含嘉大附小及附設幼兒園）的鮮乳採購，總計預算達3423萬元，惠及全市2萬2477名學生。

市議員王浩在2月14日審查會議階段時提出，中央此政策立意良好，但今年未續辦，所以造成地方政府需自籌經費才能延續辦理，家長也樂見其成，王浩也表達支持，但鮮奶本身即有保存期短與配送時間和上課時間可能相互影響的問題，要求教育處在發包給廠商時，務必要將保冷袋等相關配套措施做好，以減輕第一線教育人員的負擔，讓學校的教學現場節奏能夠維持穩定。