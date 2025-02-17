嘉義市獲1510劑流感疫苗　2／20東、西區衛生所及社區接種站開打

▲嘉義市1510劑公費流感疫苗 2/20日起將於東區體育館及東、西區衛生所開打 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近來民眾施打流感疫苗意願提高，衛生福利部疾病管制署緊急增購10萬劑公費流感疫苗，提供給11類原計畫第一階段實施對象公費接種，並依各縣市人口比例分配，嘉義市獲配1,510劑，將自2月20日(四)起於社區接種站及東、西區衛生所接續開打。

為方便民眾接種疫苗，嘉義市政府衛生局將於2月20日(四)下午2-6時、2月21日(五)下午2-6時、2月22日(六)上午9-13時在東區體育館(嘉義市彌陀路381號)開設流感及新冠JN.1疫苗接種站，此3場社區接種站採預約制，即日起開放線上預約(2/20和2/21場次預約網址:https://www.ymhospital.com.tw/nym/ym_influ/；2/22場次預約網址:https://flw.stm.org.tw/reg/VaccReg?ckcode=PEO9999)，以免民眾現場久候。

另外為使疫苗接種服務不間斷，嘉義市東、西區衛生所特別於2月23日(日)上午9-12時加開假日門診及2月24日(一)上午開設門診提供流感及新冠JN.1疫苗接種服務，請符合接種資格的民眾攜帶健保卡、身分證及相關證明文件儘速前往接種，以提升免疫保護力，降低流感重症與死亡發生風險。

嘉義市政府衛生局表示，此次增購的公費流感疫苗，提供給11類原計畫第一階段實施對象公費接種，包括:65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員，符合以上接種資格尚未施打者，請務必攜帶健保卡、身分證及相關證明文件(詳如圖卡)前往東區體育館接種站及東、西區衛生所接種。因疫苗數量不多，學生不再入校園集中接種。

另國內外新冠疫情仍持續，威脅不容忽視，衛生局廖育瑋局長說明，由於病毒易發生變異，過去曾感染過新冠、曾接種原始株或雙價疫苗免疫保護力已嚴重不足，目前國內提供之新冠JN.1疫苗有Moderna及Novavax兩種不同製程的疫苗，均安全有效，建議民眾儘速接種新病毒株新冠JN.1疫苗，以增強自身保護力。另外，提醒曾經確診者須間隔3個月後才能接種新冠疫苗，如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。3場社區接種站皆提供流感及新冠JN.1疫苗施打服務，邀請民眾一起「左流右新，健康安心」，保護自己免於流感及新冠的威脅。

嘉義市政府衛生局提醒，除透過接種疫苗防範病毒威脅，民眾平時仍應做好手部衛生與咳嗽禮節，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康，如出現疑似症狀，請儘速快篩及時就醫，並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。有關流感疫苗及新冠疫苗合約醫療院所等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/流感、肺鏈疫苗專區( https://reurl.cc/MNM1nv )查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。