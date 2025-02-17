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台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

▲▼台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名杜嫌鑽入中市府工地，偷取電纜線。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名杜嫌近日闖進正在整修的市府檔案大樓，且還以「軟骨功」鑽進僅約30至50公分的小縫，剪斷大樓內的電纜線，結果過程中觸碰到保全警鈴，倉皇逃離現場，經檢警追查，發現杜嫌將電纜帶去資收場賤賣2萬元，將人依竊盜罪嫌送辦。

第四警分局說，該案發生在1月底，杜嫌時常騎乘機車四處作案，為當地慣竊，當時鎖定正在整修的南屯區市府檔案大樓，刻意躲藏附近監視器拍攝範圍，且多次前往觀察地形，從工地下方30公分高度空隙鑽入。

▲▼台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬。（圖／記者許權毅翻攝）

▲該小縫隙僅約30至50公分寬。（圖／記者許權毅翻攝）

監視器拍下，杜嫌先是探頭探腦，一手拿著飲料，假裝為路人，又趁無人靠近時鑽入，並伸手把包包帶進去。進入大樓內後，戴著絕緣手套將電纜線給剪斷，結果不慎觸碰警鈴，才又趕緊逃離現場，事後前往資源回收場販售，換得2萬元不法所得。

經檢警追查，持搜索票在杜嫌家中逮人，全案依竊盜罪嫌送辦。警方呼籲，針對無人看管之建築物、工地等易遭竊區域加強巡邏外，倘民眾發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，不讓宵小有機可乘，共同維護治安。

▲▼台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬。（圖／記者許權毅翻攝）

▲杜嫌將電纜線賤賣約2萬元，結果在家裡被逮。（圖／記者許權毅翻攝）

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