新光三越氣爆沒火光卻釀燒燙傷　消防局長：瓦斯爆炸瞬間完全燃燒

▲台中市政府消防局長孫福佑今天上午受訪說明新光三越氣爆案。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中新光三越氣爆案釀4死逾30傷，案發時未有明顯火勢，消防公布的熱顯像儀也顯示當時室內溫度僅19度至24度，但傷者當中有數人有燒燙傷情形，原因為何？台中市政府消防局長孫福佑今天（17日）說，根據有民眾被灼傷的事實，可初步斷定現場有燃燒的過程，「但可能在爆炸初期，瓦斯量過於密閉，爆炸的一瞬間就已經完全燃燒，所以才沒有火光」，詳細情形仍須交由檢方來判斷。

媒體詢問，新光氣爆案現場沒有燃燒的痕跡，溫度也未達一般火場的6、700度，是否與空間炸裂或完全燃燒有關？孫福佑表示，本案目前看到的現象，其實在短時間內有燃燒的情形，因為有一些受傷的民眾有灼傷的狀況，可見當時是有火的。

他說，可能在爆炸的初期，瓦斯的量過於密閉，爆炸的一瞬間就已經完全燃燒，所以爆開時才沒有火光，但事實上有民眾被灼傷，所以消防斷定有燃燒的過程。他也說，目前傾向現場沒有其他物質可燃燒，所以後續沒有引起其他火勢，一切的資料都會搜集起來，交給檢察官做判斷。

▲消防公布的熱顯像儀顯示當時室內溫度僅19度至24度。（圖／資料照，台中市消防局提供）



媒體問，為何氣爆時周遭的人傷得比較嚴重，比如像樓管，但反而工人就只有灼傷？孫回答，爆炸過程可能會有一些高壓氣體的發洩，2名樓管站的地方剛好是壓力比較大的地方，要從傷亡者所在的位置，來判定是否是被高壓氣體擊傷所造成的傷害。

至於何為「完全燃燒」？有專業人士指出，消防稱的完全燃燒有多種狀況，其一是「非指單一火源，整個空間全部佈滿火勢」；其二為「溫度太高瞬間閃燃，火場達到一定的溫度，火場內燃點低的可燃物全部燃燒」；再來是「救難人員到場後現場已經全部燒光」，以上幾種情形都可稱為完全燃燒，而新光氣爆案所指的完全燃燒，應是指瓦斯在氣爆的一瞬間全部燒完。