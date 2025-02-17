她爆傳產工廠拖欠薪資！老闆曝「3年虧損6000萬」卻開奧迪

▲原PO爆料，台中某工廠拖欠薪資。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「聽男友口述，遲遲沒有要發薪水的樣子。」一名網友發文爆料，她的男友在台中某傳產工廠上班，然而上個月，公司就以資金周轉不過來為由，分兩次發薪水；到了這個月，公司又以同樣理由拖欠薪水。雖然老闆說他們年年虧損、3年累積6000萬，但依舊開新車，因此她實在忍無可忍，決定爆出此事。

這名網友在臉書社團「爆料公社二社」上發文表示，她的男友在台中某傳產工廠上班，然而上個月，公司就以資金周轉不過來、客戶欠款為由，分兩次發放薪水，「但上個月有全數正常發放完畢，所以就算了」。

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豈料到了這個月，公司又以同樣的理由拖欠薪水，「原本10號那天下班，收到群組公告，說客戶欠款，要等到14號才拿得到，但後來到了14號，聽男友口述，遲遲沒有要發薪水的樣子，等下班了，過了差不多10分鐘才發公告」。

原PO說，本來她不想再抱怨年終獎金的事情，但拖欠薪水的事情實在讓她忍無可忍，「真的受不了，再嘴一次好了！」男友公司的年終獎金，居然是一袋長壽麵，「老闆跟大家說年年虧損、3年累積6000萬，所以只發一袋長壽麵，希望能為公司祈福長壽，然後他開車新買的奧迪發長壽麵」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「慣老板都離不開金句，公司沒賺錢要員工共體時艱，沒錢還可以買進口車，果然是共體時艱」、「賺錢的時候又不會分紅，客戶欠錢跟員工有啥關係」、「年終一包麵，但如果月薪十萬，我可以接受」。也有網友直言，「不會準時發薪水的，就可以走人了」、「現在傳產業很慘啊，勸你男朋友趕快找工作吧」。