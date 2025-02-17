《哪吒2》票房擠進全球前10！製片公司股價「漲了300%」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸動畫電影《哪吒2》（哪吒之魔童鬧海）的票房17日突破120.60億元人民幣，擠下《獅子王》進入全球票房前10。《哪吒2》的票房表現，也帶動了製片公司光線傳媒的股價飆高，9個交易日共上漲了超過300%。

▲《哪吒2》票房表現亮眼，打破多項紀錄。（圖／翻攝微博）



《哪吒2》是在大年初一上映的，年前的1月27日，光線傳媒的股價僅有9.53元。隨著《哪吒2》的票房在春節連假期間的亮眼表現，開市的第一天（2月5日），光線傳媒的股價就直線上漲了20%，來到11.44元。

接連幾個交易日，隨著《哪吒2》票房的不斷狂飆，光線傳媒的股價也跟著向上噴出，9個交易日就突破了40元，漲幅超過300%。

雖然17日衝破40元之後不久，光線傳媒的股價就迅速修正，摔回32元，但《哪吒2》在票房上取得的成功，無疑已令該間製作公司被全市場認識。

▼光線傳媒股價狂飆，至今日終於修正。（圖／翻攝微博）



根據「貓眼電影」統計，《哪吒2》的票房在17日下午2時45分突破120.52億元人民幣，超越《獅子王》，擠進全球影史票房榜前10名。

而在動畫電影方面，《哪吒2》已經擠下了《冰雪奇緣》、《小小兵》《玩具總動員》，成為僅次於《腦筋急轉彎2》的第2名。

《哪吒2》承接上一集的劇情，在天劫之後，哪吒、敖丙的靈魂雖保住了，但沒有肉身很快會魂飛魄散。太乙真人打算用七色寶蓮給二人重塑肉身。

但是在重塑肉身的過程中卻遇到重重困難，哪吒、敖丙的命運將迎來更多挑戰。申公豹放出被囚的四龍王，東海龍王敖光顯出人形，並表示「我若出戰，就讓陳塘關雞犬不留」，哪吒為了守衛陳塘關將與四海龍王大打出手。

▼《哪吒2》進入全球影史票房榜前10名。（圖／翻攝貓眼電影）

