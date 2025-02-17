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西非馬利非法金礦坍塌！礦工落水被活埋　已致48死

▲▼西非馬利位於奇達（Kidal）的金礦。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬利卡伊一座非法金礦在15日意外坍塌，目前已造成48人死亡。圖為一座位於奇達（Kidal）的金礦。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

西非國家馬利（Mali）盛產黃金的卡伊（Kayes）地區，15日有一座非法金礦發生坍塌意外，造成至少48人死亡，其中多數為女性。報導稱，這場意外的受害者主要是前往廢棄工地尋找金礦碎片的礦工，當地警方及相關機構對死亡人數提供了不同說法。

據BBC報導，這是馬利近3周來發生的第2起重大礦難。礦工工會領導人透露，事故的受害者當時正在工業礦工遺留下的露天礦區內搜尋金礦碎片，不料周圍土地突然塌陷，造成多人被埋或墜入水中。

警方消息人士告訴法新社，這場意外已造成48人遇難；不過工會代表則對路透社表示，死亡人數為43人。BBC引述當地消息指出，救援人員目前已尋獲部分遇難者遺體，其中包括一名背著孩子的母親。

馬裡是世界主要黃金生產國之一，但許多採礦活動缺乏監管，礦工經常使用危險的方式開採金礦，導致類似致命事故頻繁發生。去年，當地一座金礦隧道坍塌就曾造成至少40人死亡，而今年1月底則有一條採礦隧道因淹水導致10人罹難。

馬利過渡政府表示，當局將對礦難事件採取「毫不留情」的行動。據報導，這次坍塌的金礦工地先前由一家中國公司經營，隨著該地區的黃金資源被開採殆盡，工地被廢棄。

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