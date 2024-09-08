抓包中國人偷挖金礦！　印尼「損失數百公斤」氣炸求償2億

▲有中國公民涉嫌未經許可、非法在印尼西加里曼丹省吉打邦縣採礦。（示意圖／CFP）



文／中央社記者李宗憲雅加達7日專電

印尼媒體報導，礦產和煤炭總局指出，有中國公民涉嫌未經許可、非法在西加里曼丹省吉打邦縣採礦，採礦深度達地底1648.3公尺，導致印尼損失數百公斤的金銀礦，當局仍持續調查中。

Buntut WNA China Gasak Tambang Emas RI di Ketapang Kalbar, Bumi Berlubang hingga 1.600 Meter https://t.co/oKfbfVMEko — GELORA NEWS (@geloraco) September 2, 2024

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）日前報導，有中國公民在沒有許可證的情況下，在西加里曼丹省吉打邦縣（Kabupaten Ketapang）採礦區偷偷開採金礦。

報導指出，該案件發生在數個月前，並由印尼能源和礦產資源部礦產和煤炭總局（Ditjen Minerba）向媒體披露。當局表示，這起非法採礦事件導致印尼損失數百公斤的金銀儲備，目前已查明多名嫌犯身分，其中包括中國公民。

礦產和煤炭總局工程和環境處處長蘇尼迪尤（Sunindyo Suryo Herdadi）表示，非法採礦的行為是由名字縮寫為YH的中國公民和其同夥所為，他們非法採礦所挖的洞穴深達1648.3公尺。

蘇尼迪尤表示，國家確切損失仍由調查人員統計中，嫌犯利用許可礦區內的礦洞或隧道犯罪，「嫌犯是將採到的礦經提煉後，再以金條的方式賣出。」

根據法律規定，嫌犯可能將被處以5年徒刑和最高1000億印尼盾（約新台幣2億元）的罰款。