瓦格納在非洲遭大屠殺　烏克蘭軍情局宣稱「參與突襲」

▲法軍提供的照片顯示，俄羅斯傭兵在馬利北部登上一架直升機。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）日前在非洲馬利（Mali）遭到大屠殺，屍橫遍野的畫面在網路瘋傳。如今，烏克蘭國防部情報總局（GUR）宣稱，他們參與了這起致命突襲。

GUR發言人尤索夫（Andrii Yusov）29日表示，馬利北部反抗軍上周「獲得了必要資訊……讓對抗俄羅斯戰爭罪犯（瓦格納）的軍事行動取得成功。」他沒有透露，烏克蘭軍事人員是否實際參與戰鬥，或者親自前往馬利境內，僅說「現在不會討論細節，但之後還會公布更多細節。」

與瓦格納相關的Telegram頻道29日也承認，上周在馬利的戰鬥損失慘重。根據貼文，瓦格納與馬利武裝部隊合作，在5天的時間裡「激烈戰鬥」，對抗馬利北方「圖阿雷格族」（Tuareg）分裂份子與伊斯蘭聖戰組織的聯盟，多名瓦格納戰士，包括指揮官舍甫琴科（Sergei Shevchenko）喪生。

馬利位於非洲西部，政府10多年來都在對付北部的各種反抗叛亂活動，2020年軍政府掌權之後，向瓦格納尋求幫助。

《衛報》寫道，除了馬利的致命突襲之外，據信烏克蘭部隊如今也在蘇丹活動，而那裡同時也是瓦格納大量參與戰鬥的另一個地方，這些跡象進一步顯示，基輔與莫斯科的戰鬥，已經擴大到全球範圍。

瓦格納50傭兵在非洲遭「大屠殺」 ！車隊遇轟炸 屍橫遍野