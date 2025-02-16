民眾黨少近1萬黨員？　周榆修：是否先關心「人頭黨員大戶」民進黨

▲黃國昌出席民眾黨新北黨部幹部座談。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／新北報導

民眾黨15日進行黨主席補選投票，由立院黨團總召黃國昌以8903票打敗360票的前立委蔡壁如；但評論員吳靜怡今（16）質疑，昨公布選舉人數為1萬9320人，民眾黨在前黨主席柯文哲被起訴後，退黨率高達39.69％。對此，民眾黨秘書長周榆修回應，吳應該關心「人頭黨員大戶」的民進黨，每年繳黨費時，有多少公職助理幫忙代繳。

黃國昌16日行程滿檔，早上率領黨公職進行一日北高集訓，並宣布已經慰留昨率一級主管請辭的周榆修續任秘書長，下午2時再到新北五股區與周榆修、新北市黨部主委陳世軒合體，舉辦新北黨部幹部座談。

針對吳靜怡稱柯文哲被起訴後，民眾黨退黨率將近4成，且昨公布選舉人數為1萬9320人，比柯文哲當主席時少將近1萬多人？周榆修回應，民眾黨開大門走大路，黨員數就是簡單的算數，「滿4個月可以投票，這有很難懂嗎？」

周榆修酸說，吳靜怡應該關心「人頭黨員大戶」的民進黨，每年繳黨費時，有多少公職助理騎著摩托車在大街小巷711裡代繳，可以換紀念品、小物一長串，「她要不要去關心一下？」民眾黨是一步步來，之前入黨潮時說這些人會變人頭黨員，「有嗎？沒有。所以我覺得這些臆測大可不必」。

另針對吳靜怡質疑，小草要如何變蔥粉？黃國昌強調，小草就是小草，永遠都是民眾黨的小草，且未來會變成大草原。