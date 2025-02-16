「2年條款」最大考驗　黃國昌：透過民主程序延續柯文哲理念

▲黃國昌帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席改選昨（15）日落幕，黃國昌以8903票擊敗蔡壁如的360票，未來2年將由黃國昌領導民眾黨，但將面臨4大挑戰，包括柯文哲案、高虹安罷免案、2026選舉佈局及「兩年條款」。黃國昌今（16）表示，民眾黨作為一個有制度的政黨，會透過黨內民主程序繼續延續柯文哲理念。

黃國昌16日上午帶黨公職進行民眾黨一日北高行集訓，會前接受媒體訪問。針對柯文哲選前制定的「2年條款」會不會繼續落實？黃國昌表示，今天是民眾黨針對228一日北高傳統，黨公職們齊聚練習，過去柯文哲為民眾黨建立「用汗水代替淚水」的優良傳統，非常遺憾的是，現在被總統賴清德關押在土城看守所，而他們會將此傳統繼續延續下來。

黃國昌提到，如同柯文哲所說，民眾黨從來不會是一人政黨，過去柯文哲依照個人的超人意志力完成一日北高，今年全黨上下會用接力的方式，從一個人完成北高，成為一群人完成北高；昨天結束黨主席補選，不管過程，最重要的事情是全黨上下接下來要更努力贏得台灣社會支持，讓民眾黨成為台灣人可以託付的政黨。

黃國昌指出，在這個目標下，對於柯文哲過去建立的2年條款或未來2026地方選舉佈局，相信民眾黨作為一個有制度的民主政黨，會透過黨內民主程序繼續延續柯文哲理念，以及制定下來的規範繼續前進，贏得更多人民的認同跟支持。

至於2026選舉佈局，自己會不會御駕親征？黃國昌強調，2026選戰策略，民眾黨全黨會共同討論，集眾人智慧，最後擬定選舉策略方向；但有一件事情是確定的，就是地方首長選舉，民眾黨絕對不會缺席，且各縣市都要盡量提名認同台灣、有風骨及有理念的人才進入地方議會，為台灣公共事務栽培更多更好的人才，發揚民眾黨清廉、勤政、愛民、愛鄉土創黨價值。

另外，先前傳出將帶時代力量的人入黨？黃國昌說，從自己2023年加入民眾黨後，有很多時代力量的人早就加入民眾黨，只是對方沒有敲鑼打鼓地講，而且大家不知道而已。

黃國昌強調，柯文哲2023年夏天以非常客氣姿態，完全沒任何架子，並放下身段邀請他加入民眾黨，「我未來也會以相同謙卑姿態，任何有理念有風骨、有能力、優秀的人才，我都希望邀請大家加入民眾黨，讓民眾黨真正成為全民政黨，這是我們非常明確的目標」。