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民眾黨一級主管總辭　黃國昌：今已慰留周榆修續任秘書長

▲▼黃國昌帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席改選昨（15）日落幕，黃國昌以8903票擊敗蔡壁如的360票，未來2年將由黃國昌領導民眾黨；而發言人吳怡萱也說，秘書長周榆修已跟黃國昌提出一級主管總辭。黃國昌今（16）率黨公職集訓，並表示自己今天已經慰留周榆修，其他一級主管則等19日中央委員會後，再跟社會大眾報告。

黃國昌16日上午帶黨公職進行民眾黨一日北高行集訓，會前接受媒體訪問。針對周榆修率一級主管請辭，而未來人事任用考量為何？黃國昌表示，一級黨務主管總辭的事情，在民意政治、責任政治、政黨政治的制度下面，這是民眾黨會建立起來的優良傳統，本來制度運作上就應該這樣做，並不代表現任一級黨部主管做不好，只是在制度上要提總辭。

黃國昌提到，自己在政見發表會的時候也說過，非常感謝過去這幾個月中央黨部、地方黨部同仁沒選擇離開，並且選擇留下來，都堅守自己工作崗位，把自己戰力發揮到最後，認真工作，好好生活，「我對於這些黨內同志，我心裡只有感激」，接下來任何調整或佈局，都希望能適才適所，把黨的戰力發揮到最大，只有這個價值跟目標。

黃國昌指出，自己今早8時到中央黨部辦公室，當面慰留周榆修繼續擔任民眾黨秘書長，也感謝對方願意留下來共同努力奮鬥承擔，至於接下來其他一級主管或黨內同志工作崗位上的調整，等週三中央委員會確認後，會一併跟社會大眾報告。

▲▼黃國昌(著藍色車衣)帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

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