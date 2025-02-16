遭王婉諭嗆騙票！黃國昌：不要側翼當到變小丑　專注贏更多支持較實在

▲黃國昌帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選於昨（15）落幕，當選黨主席的黃國昌發文表示，民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨冀望，使時代力量黨主席王婉諭批評「騙票」，質疑與實際做法有落差。對此，黃國昌今（16）日回應，時力花多一點時間專注在如何贏得更多人支持比較實在，一天到晚當民進黨側翼，不要當到讓自己變小丑，真的滿可惜。

黃國昌16日上午帶黨公職進行民眾黨一日北高行集訓，會前接受媒體訪問。針對被王婉諭批評，黃國昌昨喊要扛起本土進步政黨冀望，卻與實際做法有落差，是笑話騙票？黃國昌表示，時代力量作為另外一個政黨，有他們政黨的主體性，「他們有很多自己道路的選擇，對我們角度來講，只是尊重，沒有什麼其他要說的」。

黃國昌提到，作為真正的第三勢力，作為台灣重要的本土政黨，民眾黨有自己的價值、有自己的方向，「至於時代力量過去那些朋友，可能花多一點時間專注在怎麼樣贏得更多民眾支持比較實在，一天到晚成為民進黨側翼，相信這樣路線接下去會發生什麼樣結果，也不難預測，有時候不要側翼當到讓自己變成小丑，滿可惜的，真的滿可惜的！」

另外，關於有民眾於早上10時30分到黃國昌板橋服務處丟香蕉皮抗議，黃國昌僅說，要去抗議就去抗議，「記得垃圾要帶走，不要讓我們那個清潔同仁還要負責善後」。