　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭王婉諭嗆騙票！黃國昌：不要側翼當到變小丑　專注贏更多支持較實在

▲▼黃國昌帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓 。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席補選於昨（15）落幕，當選黨主席的黃國昌發文表示，民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨冀望，使時代力量黨主席王婉諭批評「騙票」，質疑與實際做法有落差。對此，黃國昌今（16）日回應，時力花多一點時間專注在如何贏得更多人支持比較實在，一天到晚當民進黨側翼，不要當到讓自己變小丑，真的滿可惜。

黃國昌16日上午帶黨公職進行民眾黨一日北高行集訓，會前接受媒體訪問。針對被王婉諭批評，黃國昌昨喊要扛起本土進步政黨冀望，卻與實際做法有落差，是笑話騙票？黃國昌表示，時代力量作為另外一個政黨，有他們政黨的主體性，「他們有很多自己道路的選擇，對我們角度來講，只是尊重，沒有什麼其他要說的」。

黃國昌提到，作為真正的第三勢力，作為台灣重要的本土政黨，民眾黨有自己的價值、有自己的方向，「至於時代力量過去那些朋友，可能花多一點時間專注在怎麼樣贏得更多民眾支持比較實在，一天到晚成為民進黨側翼，相信這樣路線接下去會發生什麼樣結果，也不難預測，有時候不要側翼當到讓自己變成小丑，滿可惜的，真的滿可惜的！」

另外，關於有民眾於早上10時30分到黃國昌板橋服務處丟香蕉皮抗議，黃國昌僅說，要去抗議就去抗議，「記得垃圾要帶走，不要讓我們那個清潔同仁還要負責善後」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大蛇丸現蹤高雄　約會女友被認出
日本電車見沒品脫鞋客！下秒他傻了「是孫生…」　照片炸鍋
4食物「煮過也別給小孩吃」！兒科醫：大人也可能中毒
嘉義車禍24人傷！　2進香團遊覽車與轎車追撞
秀氣爆後「笑到併軌」照打臉吳音寧！　凌濤：自證砍預算合情合理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭王婉諭嗆騙票！黃國昌：不要側翼當到變小丑　專注贏更多支持較實在

柯文哲探視父！陳佩琪赴看守所外隔空見面　黃國昌：會提供一切協助

華航、澳洲飛行學院簽培訓協議　駐墨爾本辦事處力促台澳航空合作

秀氣爆後「笑到併軌」照打臉吳音寧　凌濤：自證砍預算合情合理

稅收超徵國民黨喊普發1萬　郭國文指5邏輯謬誤

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

【是魔法！】幻術大仙表演「空缸來魚」台下觀眾驚呼神奇

遭王婉諭嗆騙票！黃國昌：不要側翼當到變小丑　專注贏更多支持較實在

柯文哲探視父！陳佩琪赴看守所外隔空見面　黃國昌：會提供一切協助

華航、澳洲飛行學院簽培訓協議　駐墨爾本辦事處力促台澳航空合作

秀氣爆後「笑到併軌」照打臉吳音寧　凌濤：自證砍預算合情合理

稅收超徵國民黨喊普發1萬　郭國文指5邏輯謬誤

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之三／被貼小藍標籤又遭攔戰功　白拚「定錨」讓藍綠靠攏

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

具俊曄是2000年代傳奇！3大天王、天后親自伴舞　連劉在錫都為他吶喊

大餅教練提點「不要緊張」　曾家輝競爭樂天開季輪值

具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

台積電1月股價創高　副總羅唯仁賣22張套現近2500萬

深夜在消防隊啪啪少女！替代役爽喊「拍照瞅瞅」收裸照　下場曝

乘客暴斃飛機上！緊急降落西班牙　死者國籍不明

避免精緻窮存下一棟房的錢！美甲、染髮的「入坑式消費」不要做

婚宴撞場河北彩伽見面會　新娘反應曝光！被迫「3人合影」神展開

撞擊畫面！轎車停紅燈遭「2進香團遊覽車追撞」噴出路口　24傷送醫

遭王婉諭嗆騙票！黃國昌：不要側翼當到變小丑　專注贏更多支持較實在

免等50分！三星電選4倍10組　她砸1千爽中4千2：效率組的

政治熱門新聞

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

賴清德給氣爆受傷民眾、殉職軍人慰問金大縮水　因藍白刪凍預算

快訊／民眾黨主席補選出爐！　黃國昌8903票擊敗蔡壁如360票

秀吳音寧氣爆後大笑照　凌濤：自證砍預算合理

台中氣爆中辦執行長在帛琉度假！　凌濤點名綠營3人仍在玩樂

川普批搶美晶片生意　國科會主委發聲

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

美媒譴責南非逼台遷館　「不排除美國將對南非加徵關稅或實施制裁」

黃國昌輾壓蔡壁如接任主席　新北黨部籲團結

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

國會體檢之一／藍國會改革點燃仇恨戰　總預算成罷免最後一根稻草

藍營刪凍消防預算提案內容曝　質疑子法五年才上路動作慢被打臉

更多熱門

相關新聞

柯凌晨探視父　昌：提供一切協助

柯凌晨探視父　昌：提供一切協助

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，正在新竹台大醫院住院的柯爸柯承發於昨（15日）病情又惡化，因此柯文哲於今（16日）凌晨0時59分許離開看守所，約凌晨2時抵達新竹探視父親，凌晨3時20分左右返回土城，柯妻陳佩琪也在看守所外，希望隔空與柯見上一面。民眾黨主席黃國昌今早強調，會提供一切協助，不會讓陳佩琪、柯媽何瑞英、柯美蘭獨自面對。

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

柯爸再傳命危　柯凌晨赴新竹探視

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」　票數網驚呆

蔡壁如爭黨主席「得票不到4%」　票數網驚呆

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

黃國昌奪下黨主席寶座　誓言「要讓柯文哲回來那天感到驕傲」

關鍵字：

民眾黨黃國昌王婉諭時代力量

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

30歲女橫紋肌溶解症半夜急診　醫看「整天行程」懂了

Rain高雄默哀10秒大S　不捨具俊曄喪妻

設計師服務一半脫褲子！女客後頸熱熱的嚇壞

快訊／嘉義媽祖大道遊覽車追撞！至少20人受傷

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

《月薪嬌妻》山賀琴子宣布離婚！

高雄碎屍魔殺大嫂後吃薑母鴨　友人回憶驚恐「只喝湯都不吃肉」

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面