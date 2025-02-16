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「柯爸」柯承發再傳命危　柯文哲凌晨趕赴新竹台大探視

▲▼柯文哲到新竹台大分院。（圖／記者袁茵翻攝）

▲高齡92歲的柯爸柯承發目前在新竹台大醫院住院治療中，昨（2025年2月15日）又傳出命危通知，因此柯文哲16日凌晨離開看守所到新竹探視。圖為2025年1月22日柯文哲到新竹台大醫院探視柯爸照片，並非文中今（16）日照片。（資料圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見至今，台北地方法院將在3月20日首度提訊柯，進行凖備程序。但正在新竹台大醫院住院的柯爸柯承發於昨（15）病情又惡化，據了解，由柯家人遞交病危通知書給台北看守所，讓柯文哲離開看守所戒護探視，並於今（16）凌晨0時59分左右離開台北看守所，約於凌晨2時左右抵達新竹探視父親。

據了解，至今仍處於昏迷狀態的柯承發，昨（2025年2月15日）晚又再度傳出命危，因此由柯家人柯美蘭於昨晚7時左右向台北看守所遞交病危通知書；由於常有諸多支持者待在土城看守所外陪伴柯文哲，柯粉直播主「DearNaNa」在晚上10時左右直播到一半時，目睹民眾黨副秘書長許甫、立院民眾黨團主任陳智菡到土城看守所，且許甫也坦言「要遞一些資料」、「有些事情要趕快處理一下」，引發柯粉擔憂柯爸狀況。

由於看守所不會事先通知家屬或申請人，何時會准許讓柯文哲戒護探視，加上時間太晚，原以為柯文哲要到今（16）早才會獲准赴新竹探視；但據了解，柯文哲於今（16）凌晨0時59分左右離開台北看守所，並且已在凌晨2時左右到新竹台大探視柯承發，而大批支持者也到台北看守所外等候柯文哲回土城，希望幫柯持續加油打氣。

高齡92歲的柯爸柯承發目前在新竹台大醫院住院治療中，柯文哲曾於2024年10月中旬、2025年1月22日申請離開看守所探視。2025年1月22日柯文哲在當晚8時40分左右抵達新竹台大醫院時，有媒體詢問是否特別回來看父親，但卻遭一旁戒護警阻止，表示柯文哲正在禁見中。

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