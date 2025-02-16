柯文哲探視父！陳佩琪赴看守所外隔空見面　黃國昌：會提供一切協助

▲黃國昌帶領台灣民眾黨黨公職人員為一日北高進行集訓。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見，正在新竹台大醫院住院的柯爸柯承發於昨（15日）病情又惡化，因此柯文哲於今（16日）凌晨0時59分許離開看守所，約凌晨2時抵達新竹探視父親，凌晨3時20分左右返回土城，柯妻陳佩琪也在看守所外，希望隔空與柯見上一面。民眾黨主席黃國昌今早強調，會提供一切協助，不會讓陳佩琪、柯媽何瑞英、柯美蘭獨自面對。

黃國昌16日上午帶黨公職進行民眾黨一日北高行集訓，會前接受媒體訪問。針對柯文哲凌晨介護探視柯爸，目前柯爸身體狀況如何？黃國昌回應，這關乎柯文哲家人的隱私，對於民眾黨而言，大家都非常關心柯爸健康狀態，「在這過程當中，我們會提供一切能夠做所有的協助」。

黃國昌強調，在柯文哲被關押土城看守所這段期間，自己之前也數度強調過，「我們不會讓陳佩琪、不會讓柯媽（何瑞英）、柯美蘭獨自面對，此時此刻我希望大家能夠將心比心，尊重家屬隱私，也能夠體諒家屬心情。」

據了解，至今仍處於昏迷狀態的柯承發，昨晚又再度傳出命危，因此由柯家人柯美蘭於昨晚7時左右向台北看守所遞交病危通知書；由於常有諸多支持者待在土城看守所外陪伴柯文哲，柯粉直播主「DearNaNa」在晚上10時左右直播到一半時，目睹民眾黨副秘書長許甫、立院民眾黨團主任陳智菡到土城看守所，且許甫也坦言「要遞一些資料」、「有些事情要趕快處理一下」，引發柯粉擔憂柯爸狀況。

由於看守所不會事先通知家屬或申請人，何時會准許讓柯文哲戒護探視，加上時間太晚，原以為柯文哲要到今（16日）早上才會獲准赴新竹探視；但據了解，柯文哲於今（16日）凌晨0時59分左右離開台北看守所，並且已在凌晨2時左右到新竹台大探視父親，而大批支持者也到台北看守所外等候柯文哲回土城，希望幫柯持續加油打氣。

而柯文哲約於凌晨3時20分左右回到台北看守所，外頭已有諸多支持者在討論如何喊話，且柯妻陳佩琪也在凌晨趕到土城，但狀態看似並沒有很好，最後在支持者不斷大喊「阿北加油，佩琪在這」，看著柯文哲座車進入看守所內。