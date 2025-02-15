「Pokémon GO Tour：合眾地區」席捲新北！皮卡丘見面會、限定寶可夢等你來抓

▲「Pokémon GO Tour：合眾地區」限量一日票券公開販售！票券設計結合皮卡丘見面會與傳說寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」，讓粉絲收藏滿滿儀式感。準備好與全球訓練家共襄盛舉，迎接最精彩的寶可夢冒險！（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，下同）

生活中心／綜合報導

全球訓練家準備好了嗎？今年最盛大的《Pokémon GO》活動「Pokémon GO Tour：合眾地區」即將在新北大都會公園熱鬧登場！這場亞洲唯一場次的寶可夢盛會，將帶來超稀有的傳說寶可夢「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」首度亮相，還有多項驚喜活動，讓所有玩家度過最精彩的三天！

皮卡丘氣球+四季主題棲息地 打卡點全攻略

活動現場打造超吸睛的拍照打卡熱點，包括兩座高達11公尺的皮卡丘氣球，以及重現春天賞花、夏日嘉年華、秋季派對、冬季園遊會的「四季主題棲息地」。此外，《Pokémon GO》遊戲中的四大隊長立牌也將現身，讓玩家們捕捉珍貴回憶！

皮卡丘見面會 限量周邊等你拿

活動期間，每天都有「皮卡丘見面會」，訓練家們可以與這位超人氣寶可夢親密互動，還有限量發送皮卡丘造型遮陽帽，數量有限，快來現場搶先擁有！

網路升級不卡頓 訊號全面強化

為確保活動期間的流暢體驗，新北市政府特別與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大等電信業者合作，在主會場增設30座臨時基地台，確保每日20萬人的網路需求，讓玩家們可以無憂暢玩，戰力全開！

▲新北市為迎接「Pokémon GO Tour：合眾地區」盛會，在桃園機場捷運第一航廈站、第二航廈站及三重站打造大型活動布置。旅客一抵達，就能感受到《Pokémon GO》的熱烈氛圍，準備踏上寶可夢冒險之旅！（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

活動氛圍遍佈 捷運站也能感受寶可夢魅力

這次「Pokémon GO Tour：合眾地區」的熱潮不僅限於會場，在桃園機場捷運第一航廈站、第二航廈站及三重站都能看到精心設計的活動布置，讓訓練家們從下車的那一刻起，就能感受到新北市與《Pokémon GO》的熱情歡迎。

現場還有豐富的美食市集，玩家們可以一邊挑戰寶可夢，一邊享受美食，補充體力後繼續探索！

Pokémon GO Tour：合眾地區

活動時間：2025年2月21日至2月23日

活動地點：新北大都會公園

活動官網：https://gotour.pokemongolive.com/newtaipeicity

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