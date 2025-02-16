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開撕Sean真面目！陳老師反擊「在帶風向、立人設」　停更原因曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／你好我是陳老師）

▲陳老師親上火線反擊。（圖／翻攝自YouTube／你好我是陳老師）

網搜小組／劉維榛報導

來台拍片爆紅的大陸網紅Sean（肖恩）與搭檔「陳老師」拆夥！面對肖恩提到，陳老師突然消失停更、還稱錢不夠用，以及交女友後變了一個人，以及開銷都是他在出的指控，如今陳老師親上火線回應了，反擊肖恩在立人設、帶風向，他也從來沒說過「錢不夠用！」

面對被網友謾罵忘恩負義，陳老師親上火線回應，他自始至終都沒有對不起肖恩哥，他做什麼事都是想著他，像是買東西、做事情也都以他家為主，義無反顧支持他。

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陳老師強調，他絕對不會做出損人利己的事情，「畢竟肖恩哥確實幫助過我」，至於事件出現變化是停更之前，「平台商業合作信箱全都被更改為dandan的信箱，我卻沒收到任何通知」，最後連密碼都被修改，導致他再也登入不進去。

「我沒有逃避任何東西！」陳老師說，肖恩在頻道所說的事，都在避重就輕，只說自己有利的東西。

關於為何斷更？陳老師爆料，去肖恩家吃飯時，對方表示「你讓我不開心，我不開心，在節目裡就沒有氛圍」，因此不會再出現逛吃TV了，也不會再參與拍攝。陳老師還說這部分可以拿出證據。

至於為何要取消逛吃TV所有的會員？陳老師解釋，一是肖恩確定不參與拍攝、二是他不再使用此帳號，既然確定不再更新，就不該繼續向大家收費，不公平也不須這樣割韭菜，因此向粉絲致歉，「希望大家原諒！」

大家關心的收入問題，陳老師坦言，逛吃TV的YouTube、抖音平台確實是55分帳，這兩個平台以外的收入都由肖恩所有；另外開銷幾乎由肖恩支付的部分，陳老師則提出質疑「我真的都沒有支付嗎？」

陳老師直言，每次訂好住宿，他都會主動說要轉錢過去，「出去拍攝，鏡頭裡的東西都是你在付錢，這是你立的人設，但不代表我沒有付過錢！」如果是他一人出去拍攝，費用就是他自己負擔，因此並非肖恩頻道所說的，費用都是肖恩在出。對此，陳老師認為，肖恩是在帶風向。

另外，針對交女友後，肖恩認為他言語、行動、消費、價值觀上都出現很大的變化。陳老師也說明，他在曼谷接到肖恩的電話，被告知「現在開始禁止出現考拉（女友），不允許任何有考拉的鏡頭」，原因是觀眾不喜歡。

後來肖恩又找陳老師聊一聊，認為考拉不是好人，甚至是在騙錢，以及壓垮陳老師最後一根稻草的是，肖恩要求3月的西藏行程不准帶女友前往，「那個時候我已經有離開頻道的想法了。」

最後，肖恩有說他「錢不夠花」的話，陳老師怒火反擊是在虛構，「我沒說過，我從來不計較花錢也不吝嗇！」

陳老師解釋，當時他只是想表達，在泰國、馬來西亞去了很多地方，開了2萬公里的路程，每天都在為了完成日更，因此開銷很大，不料卻曲解成「錢不夠花！」

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