Sean爆跟陳老師拆夥！他IG上回擊「可笑至極」：沒人能把我帶走

▲Sean發布影片,解釋陳老師消失的原因。(圖/翻攝YouTube/Sean逛吃TV)



記者柯振中/綜合報導

旅居泰國的大陸網紅Sean(肖恩)與搭檔「陳老師」拆夥,消息引起網友關注,下一步動向如何也成為焦點。事件發酵以後,陳老師也在IG發文稱「可笑至極」,並在貼文忠指稱「在無權、無勢、善良的人身上挑毛病,在有權利、有勢、缺德的人身上找優點」,似乎意有所指。

Sean近日在YouTube頻道「Sean的世界TV」發布影片,指稱不曉得陳老師為何停更,也不知道對方在哪裡,想等對方的解釋,留下一個體面。Sean進一步解釋,「Sean逛吃TV」的頻道開銷,幾乎都是他來承擔,不過收益是55分帳,而陳老師在普吉島認識現任女友後,行動、消費、價值觀等各方面出現變化,雙方的聯繫也因此變少。

雙方最後一次聯絡的時候,陳老師指稱,目前的錢不夠花,且憑藉自己的知名度、天賦等條件,頻道是否有Sean出現,其實都沒有意義,觀眾是為了看他才來的。

Sean的聲明在網路上曝光以後,掀起了極大的討論,陳老師也成了眾矢之的。對此,陳老師則是留言回擊,自己至今仍未發言,就等所有話被說完以後,他再慢慢跟大家說。

陳老師提到,事情的發生都有因果,重要的原因不在這裡,他沒有回應並非不想說,「是說出來,他就完了,最後我成了壞人,全世界都在說我不好。」

▼陳老師在IG上發文回擊。(圖/翻攝IG/陳老師)



此外,陳老師也在IG發文,指稱「可笑至極」,並且附上了一段影片。在影片當中,陳老師也配上了文字,包含「人性的醜陋就是:在無權、無勢、善良的人身上挑毛病,在有權利、有勢、缺德的人身上找優點。卻還要站在所謂的道德制高點上,假惺惺的(地)勸說無權、無勢、善良的人一定要忍耐,一定要大度。」

陳老師在影片當中,還寫著「I`m still here.No one can take me away.」