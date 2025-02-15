Sean爆跟陳老師拆夥！他IG上回擊「可笑至極」：沒人能把我帶走

▲Sean發布影片，解釋陳老師消失的原因。（圖／翻攝YouTube／Sean逛吃TV）



記者柯振中／綜合報導

旅居泰國的大陸網紅Sean（肖恩）與搭檔「陳老師」拆夥，消息引起網友關注，下一步動向如何也成為焦點。事件發酵以後，陳老師也在IG發文稱「可笑至極」，並在貼文忠指稱「在無權、無勢、善良的人身上挑毛病，在有權利、有勢、缺德的人身上找優點」，似乎意有所指。

Sean近日在YouTube頻道「Sean的世界TV」發布影片，指稱不曉得陳老師為何停更，也不知道對方在哪裡，想等對方的解釋，留下一個體面。Sean進一步解釋，「Sean逛吃TV」的頻道開銷，幾乎都是他來承擔，不過收益是55分帳，而陳老師在普吉島認識現任女友後，行動、消費、價值觀等各方面出現變化，雙方的聯繫也因此變少。

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雙方最後一次聯絡的時候，陳老師指稱，目前的錢不夠花，且憑藉自己的知名度、天賦等條件，頻道是否有Sean出現，其實都沒有意義，觀眾是為了看他才來的。

▲Sean發布影片，解釋陳老師消失的原因。（圖／翻攝YouTube／Sean逛吃TV）



Sean的聲明在網路上曝光以後，掀起了極大的討論，陳老師也成了眾矢之的。對此，陳老師則是留言回擊，自己至今仍未發言，就等所有話被說完以後，他再慢慢跟大家說。

陳老師提到，事情的發生都有因果，重要的原因不在這裡，他沒有回應並非不想說，「是說出來，他就完了，最後我成了壞人，全世界都在說我不好。」

▼陳老師在IG上發文回擊。（圖／翻攝IG／陳老師）



此外，陳老師也在IG發文，指稱「可笑至極」，並且附上了一段影片。在影片當中，陳老師也配上了文字，包含「人性的醜陋就是：在無權、無勢、善良的人身上挑毛病，在有權利、有勢、缺德的人身上找優點。卻還要站在所謂的道德制高點上，假惺惺的（地）勸說無權、無勢、善良的人一定要忍耐，一定要大度。」

陳老師在影片當中，還寫著「I`m still here.No one can take me away.」