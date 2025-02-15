來台拍片爆紅「網紅宣布拆夥」 爆料不滿55分帳！網震驚：不單純

▲大陸網紅Sean來台拍片爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Sean逛吃TV）



網搜小組／劉維榛報導

旅居泰國的大陸籍網紅Sean（肖恩）拍下拆夥公告，坦言不知為何搭當陳老師停更消失了，一直在等對方出面解釋，同時也曝光頻道收益都是5、5分帳，陳老師年前曾說，因為錢不夠花，憑他現在的知名度，有無Sean的出現都無意義。而陳老師則在IG回擊，「事情發生是有原因的...是說出來，他就完了」。

被問及為何陳老師停更、人在哪裡？Sean在頻道「Sean的世界 TV」坦言真的都不知道，也一直在等陳老師出來解釋，想留給陳老師一個體面，畢竟自己做的事情，該由他自己來承擔。

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關於頻道收益分潤的問題，Sean說，「Sean逛吃TV」頻道的開銷（出門旅遊交通費用、器材等）幾乎是他分擔，但收益是兩人5、5分帳。至於兩人何時開始出現分歧？Sean表示，陳老師自從在普吉島認識現任女友後，發現從言語、行動、消費、價值觀上都有非常大的變化，聯繫也變少了。

兩人最後一次見面時候，Sean也直接對陳老師說「你變了？」想知道發生什麼事情。陳老師則回，他現在錢不夠花，憑他現在的知名度、天賦等，頻道有無Sean的出現都無意義，現在觀眾都是衝著他而來的。

聞言，Sean並無與陳老師爭吵，而是希望對方給「利益分配」解決方案，然而陳老師一發不語，當下氣氛尷尬數分鐘後，Sean則打破沉默表示，要陳老師回去想一想，隔天再來溝通看看。

但一直到過年前都沒有回覆，Sean說，他有再打一通給陳老師，得知陳爸爸重病，因此要與媽媽一同趕回南京，從此兩人就再也沒聯絡了。

對此，Sean強調，還是再等陳老師出面向大家解釋，說明完畢後，他也會配合附和過去，「體體面面的離開也是挺好的。」最後，Sean也發出聲明，從此開始，陳老師離開頻道後，他一切的行為、後果都由他個人承擔，兩人再也沒有關係。

該消息曝光後，引來Dcard網友感到震驚，「有血緣的親人都能為錢反目成仇，有利益就絕對不可能單純」、「狠愛演好像也是這樣解散，只要團體紅了以後...慢慢就各自放飛」、「感覺應該是雙方的認知跟共識不同，不過我自己比較喜歡肖恩的風格，陳老師常常只是附和著，沒什麼料也不太好笑」、「真的看到沒東西看會看的頻道，感覺Sean比較可信，也是他自己創起來的頻道，不可能搞爛吧，而且不知為啥，一直都覺得陳老師的新女友有一種勢利的感覺」。

也有網友查看陳老師的IG，發現本尊對拆夥聲明有異議，「我就等所有有話說完，再慢慢跟大家說，一切都是未知」、「事情發生是有原因的...是說出來，他就完了，最後我成了壞人，全世界都在說我不好」。